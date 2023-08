Rimini-Protokoll testet Karl Marx im Alltag

Für Helgard Haug und Daniel Wetzel ist „Das Kapital“ ein dramatischer Text – ein tragischer Text, keine Komödie. Aber es geht hier nicht um einen Abgesang und auch nicht um graue Theorie. Es geht nicht darum, wie die Regie es liest, sondern wer es überhaupt gelesen hat, nicht so sehr darum, was darin steckt, sondern wo in der Gesellschaft es steckt, wer es benutzt und kennt, unabhängig von politischer Couleur und wirtschaftlicher Praxis. Das ausgefeilte O-Ton-Hörspiel führt die Fäden eines internationalen Casting- und Forschungsprojektes zusammen, bei dem Menschen aus unterschiedlichen Gegenden des europäischen Kontinents in ihrer Sprache und mit ihren Biografien unterschiedliche Perspektiven auf dieses zu dicke Buch beitragen und vertreten.