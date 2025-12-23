Der Holocaust-Überlebende Leslie Baruch Brent

1926 als Lothar Baruch in Köslin (Kozsalin) in eine jüdische Familie geboren, kam Baruch-Brent 1938 mit dem ersten Kindertransport nach England. Seine Angehörigen wurden später von den Nazis ermordet. Nachdem Brent auf Seiten Großbritanniens noch am 2. Weltkrieg teilnahm, widmete er sein weiteres Leben der Toleranz.

Das Leben als Flüchtling und das Bedürfnis dem Gastland beizutragen; Fragen der ethnischen, religiösen und persönlichen Identität; die Universalität der Menschenrechte; die Notwendigkeit freier wissenschaftlicher Forschung; die moralische Ambivalenz von Tierversuchen sowie nicht zuletzt die drückende Frage nach der Zukunft Europas und der offenen Gesellschaft überhaupt, darum geht es in den Gesprächen.

Was die Autorin nicht wusste: Auch für sie sollte es eines ihrer letzten großen Interviews werden. Bevor aus den Aufnahmen die erhoffte Sendung werden konnte, erlag sie einer lange unentdeckten Krebserkrankung. Ihr Lebensgefährte und Reisebegleiter Florian Goldberg hat nun das umfangreiche Material bearbeitet. Es dokumentiert die Begegnung zweier Menschen unterschiedlicher Generationen und Erfahrungshorizonte, die beide auf ihre Weise nach der Antwort auf eine Frage suchten, die inzwischen vielleicht noch dringlicher geworden ist: Wie damit umgehen, dass die Menschheit nicht lernt?