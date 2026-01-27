Geheimer jüdischer Widerstand im Holocaust

Mitten in Hitlers Berlin entkommen die Juden Gad Beck und Zvi Aviram gleich mehrere Male knapp den Nazis – und damit der sicheren Ermordung. Sie tauchen ab und retten dutzende andere Mitglieder ihrer Widerstandsgruppe Chug Chaluzi. Die beiden Männer werden Freunde, Liebespartner und später quasi Brüder.

Durch Ausschnitte aus Zeitzeugengesprächen erzählen sie selbst von ihrem Überleben im Untergrund. Von Helfern, die sexuelle Gegenleistungen verlangen, von einem Gestapo-Schläger, der Erschießungsbefehle verweigert oder von jüdischen Greifern, die den Nazis bei Deportationen helfen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg organisieren Gad Beck und Zvi Aviram die Ausreise von Juden nach Palästina – und wandern schließlich selbst dorthin aus. Kann der neugegründete Staat die langersehnte Heimat für die beiden werden? Und wie werden sie auf ihren zionistischen Aktivismus zurückblicken, der am Ende zwar den eigenen Staat und die Rettung vieler jüdischer Leben, aber auch die Vertreibung von Palästinensern zur Folge hatte?