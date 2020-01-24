Über zwei Millionen Palästinenser versuchen seit 2023, einen erbarmungslosen Krieg und dessen Folgen zu überleben.

Die Auswirkungen der Bombardements, der Vertreibung, der Blockade von Hilfslieferungen erleben aber nicht nur sie. Auch UN-Mitarbeiter*innen, Pflegepersonal, Mediziner*innen und andere Mitarbeiter*innen von NGOs sind davon betroffen.

Jeden Tag müssen sie neue Prozeduren ersinnen, um den Mangel an lebensnotwendigen Materialien auszugleichen. Welche Prozeduren sind das? Was erleben sie? Was sehen sie? Das Feature von Dörte Fiedler und Gianmarco Bresadola gibt den Erfahrungsberichten der Zeug*innen Raum, es dokumentiert einige aus der Not geborene Verfahren und sammelt Beobachtungen aus der Zeit vor dem Waffenstillstand.

Offiziell ist der Krieg vorbei, dennoch bleibt die Lage in Gaza unvorstellbar dramatisch.

Ursendung



„Wer bis zum Ende bleibt“ ‒ Gaza

Erfahrungsberichte aus dem Krieg im Gazastreifen



Von Dörte Fiedler und Gianmarco Bresadola

Regie: die Autoren

Mit: Veronika Bachfischer, Pegah Ferydoni, Jenny König, Laurenz Laufenberg, Patrick Wengenroth

Ton: Jean Szymczak

Übersetzung aus dem Arabischen: Amal Khayal und Salam Said

SWR/Deutschlandfunk 2025

Länge: 56’38 (Onlinefassung) / 54’30 (Sendefassung)

Dörte Fiedler, 1979 in Leipzig geboren, arbeitet als freie Hörfunkautorin und -regisseurin für verschiedene Sender. Sie lebt in Berlin. Gianmarco Bresadola arbeitet als Fotograf unter anderem für zahlreiche Tanz-, Theater- und Opernproduktionen, unter anderem die Schaubühne Berlin.

