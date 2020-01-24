Ursendung
„Wer bis zum Ende bleibt“ ‒ Gaza
Erfahrungsberichte aus dem Krieg im Gazastreifen
Von Dörte Fiedler und Gianmarco Bresadola
Regie: die Autoren
Mit: Veronika Bachfischer, Pegah Ferydoni, Jenny König, Laurenz Laufenberg, Patrick Wengenroth
Ton: Jean Szymczak
Übersetzung aus dem Arabischen: Amal Khayal und Salam Said
SWR/Deutschlandfunk 2025
Länge: 56’38 (Onlinefassung) / 54’30 (Sendefassung)
Wie ist es, in Gaza zu überleben? © picture alliance / Anadolu | Mahmoud Abu Hamda
56:42 Minuten
In diesem Feature wird die humanitäre Lage in Gaza aus Sicht derer beschrieben, die versuchen, medizinisch, psychologisch und mit Lebensmitteln zu helfen. Ihre Erfahrungsberichte zeichnen ein düsteres Bild.
Über zwei Millionen Palästinenser versuchen seit 2023, einen erbarmungslosen Krieg und dessen Folgen zu überleben.
Die Auswirkungen der Bombardements, der Vertreibung, der Blockade von Hilfslieferungen erleben aber nicht nur sie. Auch UN-Mitarbeiter*innen, Pflegepersonal, Mediziner*innen und andere Mitarbeiter*innen von NGOs sind davon betroffen.
Jeden Tag müssen sie neue Prozeduren ersinnen, um den Mangel an lebensnotwendigen Materialien auszugleichen. Welche Prozeduren sind das? Was erleben sie? Was sehen sie? Das Feature von Dörte Fiedler und Gianmarco Bresadola gibt den Erfahrungsberichten der Zeug*innen Raum, es dokumentiert einige aus der Not geborene Verfahren und sammelt Beobachtungen aus der Zeit vor dem Waffenstillstand.
Offiziell ist der Krieg vorbei, dennoch bleibt die Lage in Gaza unvorstellbar dramatisch.
Dörte Fiedler, 1979 in Leipzig geboren, arbeitet als freie Hörfunkautorin und -regisseurin für verschiedene Sender. Sie lebt in Berlin.
Gianmarco Bresadola arbeitet als Fotograf unter anderem für zahlreiche Tanz-, Theater- und Opernproduktionen, unter anderem die Schaubühne Berlin.
Danksagung von Dörte Fiedler und Gianmarco Bresadola:
Unser ganz besonderer Dank geht an
das Team von Emercency
Claudia Aggrestino, Rafaela Baiocchi, Andrea Bona, Eleonora Colpo und Alessandro Migliorati
das Team von CISS Cooperazione internazionale Sud sud
Amal Khayal, Mohammed Abeed, Gabriel Illescas Alvarez, Muneer Elbaz, Hanin al Omar und Valentina Venditti
das Eduard Said Konservatorium Gaza
Achmad Abu Amsha und Manal Awwad
das Team von CADUS
Amar Mardini und Jonas Grünwald
das Team von Ärzte ohne Grenzen
Katrin Glatz-Brubakk, Katja Storck, Merle Tilk und Holger Vieth
an Ibrahim al-Ashi, Diana Nazzal und Feroze Sidwah
an Erik Fosse von NORWAC
an Rosalia Bollen von UNICEF
an Luke Irving von UNMAS
das Team von UNOSAT
Samir Belabbes, Manuel Fiol und Vanessa Guglielmi
an Jamon Van Den Hoek und He Yin von der Decentralized Damage Mapping Group
und an Hani Almadhoun von Gaza Soup Kitchen