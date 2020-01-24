Erfahrungsberichte aus dem Krieg im Gazastreifen

"Wer bis zum Ende bleibt" – Gaza

Luftbild der Zerstörung im Viertel Sheikh Ridwan in Gaza Stadt: Zerbombte Häuser, einige sind nur noch Schutt und Asche. Auf einer Straße laufen Menschen, die nach dem Waffenstillstandsabkommen unter schwierigsten Bedingungen überleben.
Wie ist es, in Gaza zu überleben? © picture alliance / Anadolu | Mahmoud Abu Hamda
Von Dörte Fiedler und Gianmarco Bresadola |
In diesem Feature wird die humanitäre Lage in Gaza aus Sicht derer beschrieben, die versuchen, medizinisch, psychologisch und mit Lebensmitteln zu helfen. Ihre Erfahrungsberichte zeichnen ein düsteres Bild.
Über zwei Millionen Palästinenser versuchen seit 2023, einen erbarmungslosen Krieg und dessen Folgen zu überleben.
Die Auswirkungen der Bombardements, der Vertreibung, der Blockade von Hilfslieferungen erleben aber nicht nur sie. Auch UN-Mitarbeiter*innen, Pflegepersonal, Mediziner*innen und andere Mitarbeiter*innen von NGOs sind davon betroffen.
Jeden Tag müssen sie neue Prozeduren ersinnen, um den Mangel an lebensnotwendigen Materialien auszugleichen. Welche Prozeduren sind das? Was erleben sie? Was sehen sie? Das Feature von Dörte Fiedler und Gianmarco Bresadola gibt den Erfahrungsberichten der Zeug*innen Raum, es dokumentiert einige aus der Not geborene Verfahren und sammelt Beobachtungen aus der Zeit vor dem Waffenstillstand.
Offiziell ist der Krieg vorbei, dennoch bleibt die Lage in Gaza unvorstellbar dramatisch.

Ursendung

„Wer bis zum Ende bleibt“ ‒ Gaza
Erfahrungsberichte aus dem Krieg im Gazastreifen

Von Dörte Fiedler und Gianmarco Bresadola
Regie: die Autoren
Mit: Veronika Bachfischer, Pegah Ferydoni, Jenny König, Laurenz Laufenberg, Patrick Wengenroth
Ton: Jean Szymczak
Übersetzung aus dem Arabischen: Amal Khayal und Salam Said
SWR/Deutschlandfunk 2025
Länge: 56’38 (Onlinefassung) / 54’30 (Sendefassung)  

Dörte Fiedler, 1979 in Leipzig geboren, arbeitet als freie Hörfunkautorin und -regisseurin für verschiedene Sender. Sie lebt in Berlin. 

Gianmarco Bresadola arbeitet als Fotograf unter anderem für zahlreiche Tanz-, Theater- und Opernproduktionen, unter anderem die Schaubühne Berlin.

Danksagung von Dörte Fiedler und Gianmarco Bresadola:  

Unser ganz besonderer Dank geht an 
das Team von Emercency 
Claudia Aggrestino, Rafaela Baiocchi, Andrea Bona, Eleonora Colpo und Alessandro Migliorati 
das Team von CISS Cooperazione internazionale Sud sud 
Amal Khayal, Mohammed Abeed, Gabriel Illescas Alvarez, Muneer Elbaz, Hanin al Omar und Valentina Venditti 
das Eduard Said Konservatorium Gaza 
Achmad Abu Amsha und Manal Awwad 
das Team von CADUS 
Amar Mardini und Jonas Grünwald 
das Team von Ärzte ohne Grenzen 
Katrin Glatz-Brubakk, Katja Storck, Merle Tilk und Holger Vieth 
an Ibrahim al-Ashi, Diana Nazzal und Feroze Sidwah 
an Erik Fosse von NORWAC 
an Rosalia Bollen von UNICEF 
an Luke Irving von UNMAS
das Team von UNOSAT
Samir Belabbes, Manuel Fiol und Vanessa Guglielmi
an Jamon Van Den Hoek und He Yin von der Decentralized Damage Mapping Group
und an Hani Almadhoun von Gaza Soup Kitchen
