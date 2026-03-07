doku drops 10: On/Off
Zusammenstellung und Moderation: Judith Geffert und Ingo Kottkamp
Ton: Alexander Brennecke, Peter Weinsheimer und die Autor*innen
Deutschlandfunk 2026
Länge: 27‘15
Jeden Monat neue Kurzdokus
Monatlich neu: die doku drops. Heute mit Kurzdokus zum Thema "On/Off" © Deutschlandradio / Ingrid Wenzel
27:15 Minuten
Wann sind Menschen, Orte, Gemeinschaften eigentlich wirklich da? Wenn sie physisch anwesend sind? Wenn sie gesehen werden? Und wenn sie weg sind: Wer bekommt es mit? Neue Kurzdokus erzählen von Präsenz, Absenz und Wiederkehr.
Mit folgenden Kurzdokus:
Hongkong – Shenzhen
Von Barbara Eisenmann
Diesseits des Flusses ruht sich die Stadt auf ihrer Vergangenheit aus. Gegenüber wächst die Stadt der Zukunft. Ernst Bloch schrieb so über Mannheim und Ludwigshafen. Liegen ihre Wiedergänger in China?
Talking Tinnitus
Von Lis Schröder
Diesmal war die Musik zu laut. Von jetzt auf nachher ist er raus – aus dem, was er geliebt und was ihn ausgemacht hat. Und wo geht‘s jetzt rein?
Echo
Von Tina Klatte
Was geschieht mit dem Ich, losgelassen gegen die Felswand? Echo antwortet. Eine Stimme aus dem Off, die fragt: Wer hat zuerst gerufen?
