Ursendung
doku drops 8: Pflanzen in Nahaufnahme
Zusammenstellung und Moderation: Judith Geffert und Ingo Kottkamp
Ton: die Autor*innen
Deutschlandfunk 2026
Länge: 26‘41
Jeden Monat neue Kurzdokus
Monatlich neu: die doku drops. Heute mit Kurzdokus über Flora und Fauna, aus nächster Nähe betrachtet. © Ingrid Wenzel
doku drops 8: Nach der Natur
26:45 Minuten
Pflanzen beobachten. Pflanzen malen. An Pflanzen nicht vorbeigehen – und ihnen sogar zuhören! Das geschieht in der doku-drops-Remix-Folge mit Highlights aus dem Kurzdoku-Archiv. Und zwar nach Pflanzenart: langsam und beharrlich.
Mit folgenden Kurzdokus:
Die Schönheit im Kraut
Gemalt und erzählt von Sylvia Peter
Von Rosie Füglein
Jede Pflanze am Wegrand hat einen Charakter und eine Geschichte. Spätestens, wenn Sylvia Peter sie malt.
Eine schwarze Kuh frisst frünes Gras und gibt weiße Milch
Von Christiane Seiler
94% der Säugetiere unseres Planeten sind Nutztiere. Manche sind Teil einer menschlichen Hausgemeinschaft, viele leben in Riesenställen. Unsere Autorin traf Tiere, über die es nur wenige Tierfilme gibt.
