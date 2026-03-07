Jeden Monat neue Kurzdokus

Mit folgenden Kurzdokus:

Zephyra und das Flüstern

Von Jasmin Bauomy

Produktion: Eine Audioflux- / THE ECCO-Adaption

Musik: Epidemic Sound u.a.

Wenn uns der Wind kräftig um die Nase weht, lassen sich meist keine klaren Gedanken fassen. Wer ist dieser Wind, der sich unsere Gedanken schnappt?

doku drops 9: Atmosphäre Zephyra und das Flüstern 08:04 Minuten

Von Tilman Böhnke

Kann man Atmosphäre präzise beschreiben? Der Philosoph Gernot Böhme hat sie zum Forschungsgegenstand gemacht. Damit besprechbar wird, was uns in jedem Augenblick prägt.

doku drops 9: Atmosphäre Im Dazwischen 07:39 Minuten

Zalatnik

Von Ula Karotki

Tante Ludas Großmutter konnte Bauchschmerzen mit Zaubersprüchen beruhigen. Tante Luda weiß, wie man die verstorbenen Verwandten ruft. Welche Bräuche möchte die junge belarusisches Generation mit ins Jetzt nehmen?

doku drops 9: Atmosphäre Zalatnik 08:00 Minuten

