Jeden Monat neue Kurzdokus

Zusammenstellung und Moderation: Judith Geffert und Ingo Kottkamp
Ton: Judith Geffert und die Autor*innen
Deutschlandfunk 2026
Länge: 27'20
27:32 Minuten
Was in der Luft liegt, lässt sich schwer greifen. Aber Töne können es zum Klingen bringen. Neue Kurzdokus erzählen von Stimmen im Wind, magischen Traditionen und den vielen Schichten der Atmosphäre.
Mit folgenden Kurzdokus:
Zephyra und das Flüstern
Von Jasmin Bauomy
Produktion: Eine Audioflux- / THE ECCO-Adaption
Musik: Epidemic Sound u.a.
Wenn uns der Wind kräftig um die Nase weht, lassen sich meist keine klaren Gedanken fassen. Wer ist dieser Wind, der sich unsere Gedanken schnappt?
07.03.2026
08:04 Minuten
Im Dazwischen
Von Tilman Böhnke
Kann man Atmosphäre präzise beschreiben? Der Philosoph Gernot Böhme hat sie zum Forschungsgegenstand gemacht. Damit besprechbar wird, was uns in jedem Augenblick prägt.
07.03.2026
07:39 Minuten
Zalatnik
Von Ula Karotki
Tante Ludas Großmutter konnte Bauchschmerzen mit Zaubersprüchen beruhigen. Tante Luda weiß, wie man die verstorbenen Verwandten ruft. Welche Bräuche möchte die junge belarusisches Generation mit ins Jetzt nehmen?
07.03.2026
08:00 Minuten
