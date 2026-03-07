Jeden Monat neue Kurzdokus

doku drops 9: Atmosphäre

27:32 Minuten
Illustration bunter doku drops vor grünem Hintergrund.
Monatlich neu: die doku drops. Heute mit Kurzdokus über Atmosphäre © Deutschlandradio / Ingrid Wenzel
Zusammenstellung und Moderation: Judith Geffert und Ingo Kottkamp |
Was in der Luft liegt, lässt sich schwer greifen. Aber Töne können es zum Klingen bringen. Neue Kurzdokus erzählen von Stimmen im Wind, magischen Traditionen und den vielen Schichten der Atmosphäre.
Mit folgenden Kurzdokus:

Zephyra und das Flüstern

Von Jasmin Bauomy
Produktion: Eine Audioflux- / THE ECCO-Adaption
Musik: Epidemic Sound u.a. 
Wenn uns der Wind kräftig um die Nase weht, lassen sich meist keine klaren Gedanken fassen. Wer ist dieser Wind, der sich unsere Gedanken schnappt?
Im Dazwischen

Von Tilman Böhnke
Kann man Atmosphäre präzise beschreiben? Der Philosoph Gernot Böhme hat sie zum Forschungsgegenstand gemacht. Damit besprechbar wird, was uns in jedem Augenblick prägt.
Zalatnik

Von Ula Karotki
Tante Ludas Großmutter konnte Bauchschmerzen mit Zaubersprüchen beruhigen. Tante Luda weiß, wie man die verstorbenen Verwandten ruft. Welche Bräuche möchte die junge belarusisches Generation mit ins Jetzt nehmen?
doku drops 9: Atmosphäre
Zusammenstellung und Moderation: Judith Geffert und Ingo Kottkamp
Ton: Judith Geffert und die Autor*innen
Deutschlandfunk 2026
Länge: 27'20

