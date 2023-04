Eine Selbstbefragung

Vatersein

54:42 Minuten Autor Philipp Lemmerich mit seinem Sohn. Für das Feature hat er seine Familie im Werden begleitet. © Deutschlandradio / Philipp Lemmerich

Von Philipp Lemmerich · 14.04.2023

Der Autor wird Vater. Er will ein „neuer Vater“ sein – weich, emphatisch, präsent. Aber was bedeutet das konkret, im Alltag? Dann verstirbt plötzlich sein eigener Vater. Was als Selbstbefragung begann, wird zu einer Suche nach den Wurzeln der eigenen Identität.