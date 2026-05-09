Mit folgenden Kurzdokus:

Moor House

Von Ludwig Berger und Laura Harrington

Ein Moor im Norden Englands speichert 8000 Jahre Erdgeschichte. Tiere, Gras, Torf, unterirdische Adern: behutsam lauschen wir mit hochauflösenden Mikrofonen in die Tiefen der Zeit.

doku drops 11: Tief im Moor Moor House Von Ludwig Berger und Laura Harrington 06:56 Minuten

Moorbutterrezept

Von Katie Revell

Tief im Moor ruht die Butter, die dort vor hunderten von Jahren vergraben wurde. Über ihr verändert sich die Welt. Eine kulinarische Reise in die Geschichte des Moors.

doku drops 11: Tief im Moor Moorbutterrezept Von Katie Revell 05:42 Minuten

Für schlechte Tage

Von Tia Morgen

Sprecherin: Amal Keller

Ein geliebter Mensch entscheidet sich, diese Welt zu verlassen. Zurück bleiben Gerüche, Chatverläufe, Trauer und magisches Denken – ein Leben in der Schwebe zwischen dem, was war und was es heute noch bedeutet.

doku drops 11: Tief im Moor Für schlechte Tage Von Tia Morgen 09:12 Minuten

Alle Folgen von doku drops gibt es hier

In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.

Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne , der Vorgängersendung von doku drops.

doku drops 11: Tief im Moor

Zusammenstellung: Judith Geffert und Ingo Kottkamp

Moderation: Judith Geffert

Sprecherin: Amal Keller

Ton: Christoph Richter und die Autor*innen

Deutschlandfunk 2026

Länge: 27‘14



Anschließend:

doku drops 12: Kollision