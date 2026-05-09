doku drops 11: Tief im Moor
Zusammenstellung: Judith Geffert und Ingo Kottkamp
Moderation: Judith Geffert
Sprecherin: Amal Keller
Ton: Christoph Richter und die Autor*innen
Deutschlandfunk 2026
Länge: 27‘14
Anschließend:
doku drops 12: Kollision
Jeden Monat neue Kurzdokus
Monatlich neu: die doku drops. Heute mit Kurzdokus zum Thema "Moore" © Deutschlandradio / Ingrid Wenzel
doku drops 11: Tief im Moor
27:19 Minuten
Moore sind ein bedrohter Lebensort. In Geschichten sind sie oft geheimnisvolle Zwischenorte, halb Land, halb Wasser, halb tot, halb lebendig. Was hier versickert, wird zugleich transformiert. Neue Kurzdokus erkunden das reale und das erzählte Moor.
Mit folgenden Kurzdokus:
Moor House
Von Ludwig Berger und Laura Harrington
Ein Moor im Norden Englands speichert 8000 Jahre Erdgeschichte. Tiere, Gras, Torf, unterirdische Adern: behutsam lauschen wir mit hochauflösenden Mikrofonen in die Tiefen der Zeit.
doku drops 11: Tief im Moor
Moor House Von Ludwig Berger und Laura Harrington
08.05.2026
06:56 Minuten
Moorbutterrezept
Von Katie Revell
Tief im Moor ruht die Butter, die dort vor hunderten von Jahren vergraben wurde. Über ihr verändert sich die Welt. Eine kulinarische Reise in die Geschichte des Moors.
doku drops 11: Tief im Moor
Moorbutterrezept Von Katie Revell
09.05.2026
05:42 Minuten
Für schlechte Tage
Von Tia Morgen
Sprecherin: Amal Keller
Sprecherin: Amal Keller
Ein geliebter Mensch entscheidet sich, diese Welt zu verlassen. Zurück bleiben Gerüche, Chatverläufe, Trauer und magisches Denken – ein Leben in der Schwebe zwischen dem, was war und was es heute noch bedeutet.
doku drops 11: Tief im Moor
Für schlechte Tage Von Tia Morgen
09.05.2026
09:12 Minuten
Alle Folgen von doku drops gibt es hier.
In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.
Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne, der Vorgängersendung von doku drops.
doku drops 11: Tief im Moor
doku drops ist das monatliche Magazin für kurzes dokumentarisches Audio: „Doku“. Und „drops“ steht für: süße Drops, saure Drops, Tropfen, die Wellen schlagen, Tränen der Freude, der Rührung oder der Wut, Mike drops, kleine Einheiten, die Teil eines größeren Ganzen sind. In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.