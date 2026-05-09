Jeden Monat neue Kurzdokus

doku drops 11: Tief im Moor

27:19 Minuten
Illustration bunter doku drops vor grünem Hintergrund.
Monatlich neu: die doku drops. Heute mit Kurzdokus zum Thema "Moore" © Deutschlandradio / Ingrid Wenzel
Zusammenstellung und Moderation: Judith Geffert und Ingo Kottkamp |
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Moore sind ein bedrohter Lebensort. In Geschichten sind sie oft geheimnisvolle Zwischenorte, halb Land, halb Wasser, halb tot, halb lebendig. Was hier versickert, wird zugleich transformiert. Neue Kurzdokus erkunden das reale und das erzählte Moor.
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
Mit folgenden Kurzdokus:   

Moor House

Von Ludwig Berger und Laura Harrington
Ein Moor im Norden Englands speichert 8000 Jahre Erdgeschichte. Tiere, Gras, Torf, unterirdische Adern: behutsam lauschen wir mit hochauflösenden Mikrofonen in die Tiefen der Zeit.  
doku drops 11: Tief im Moor

Moor House Von Ludwig Berger und Laura Harrington

08.05.2026
06:56 Minuten

Moorbutterrezept 

Von Katie Revell  
Tief im Moor ruht die Butter, die dort vor hunderten von Jahren vergraben wurde. Über ihr verändert sich die Welt. Eine kulinarische Reise in die Geschichte des Moors. 
doku drops 11: Tief im Moor

Moorbutterrezept Von Katie Revell

09.05.2026
05:42 Minuten

Für schlechte Tage

Von Tia Morgen
Sprecherin: Amal Keller
Ein geliebter Mensch entscheidet sich, diese Welt zu verlassen. Zurück bleiben Gerüche, Chatverläufe, Trauer und magisches Denken – ein Leben in der Schwebe zwischen dem, was war und was es heute noch bedeutet.  
doku drops 11: Tief im Moor

Für schlechte Tage Von Tia Morgen

09.05.2026
09:12 Minuten
Alle Folgen von doku drops gibt es hier
In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.
Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne, der Vorgängersendung von doku drops.

doku drops 11: Tief im Moor
Zusammenstellung: Judith Geffert und Ingo Kottkamp
Moderation: Judith Geffert
Sprecherin: Amal Keller
Ton: Christoph Richter und die Autor*innen
Deutschlandfunk 2026
Länge: 27‘14

Anschließend:
doku drops 12: Kollision

doku drops ist das monatliche Magazin für kurzes dokumentarisches Audio: „Doku“. Und „drops“ steht für: süße Drops, saure Drops, Tropfen, die Wellen schlagen, Tränen der Freude, der Rührung oder der Wut, Mike drops, kleine Einheiten, die Teil eines größeren Ganzen sind. In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert. 
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