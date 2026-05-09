doku drops 12: (Un)Vergessen
Zusammenstellung: Judith Geffert und Ingo Kottkamp
Moderation: Ingo Kottkamp
Ton: Ingo Kottkamp, Jesse Lou Lawson und die Autor*innen
Deutschlandfunk 2026
Länge: 27‘25
Wiederholung am 9. November, 20.05 Uhr, Deutschlandfunk
Jeden Monat neue Kurzdokus
Monatlich neu: die doku drops. Heute mit Kurzdokus zum Thema "Kollision" © Deutschlandradio / Ingrid Wenzel
doku drops 12: (Un)Vergessen
27:34 Minuten
Eine Hungersnot, die keine gewesen sein soll; eine Vatersprache, die verstummt ist. Zwei Kurzdokus auf rumänisch und tschechisch umkreisen verschüttete Erinnerungen. Auf Deutsch werden sie nicht nur übersetzt, sondern auch weitergedacht.
Mit folgenden Kurzdokus:
vers pervers remix
Von Norbert Lang
doku drops 12
vers pervers remix
08.05.2026
04:47 Minuten
vers pervers
Von BORȘ
Entstanden für die Plattform semisilent.ro: Sound Art, Radiokunst, Field Recording
Entstanden für die Plattform semisilent.ro: Sound Art, Radiokunst, Field Recording
Die Hungersnot in der Sowjetunion 1946/47 hat unvorstellbares Leiden verursacht. Dennoch wird sie oft negiert und verharmlost. Selbst bei Überlebenden vermischen sich eigene Erinnerungen mit Propaganda.
Daraus entstand das Stück der moldawischen Autorin Madalina Ciocanu alias BORȘ. Norbert Lang, Radioautor mit rumänischen Wurzeln, macht einen übersetzenden Remix, der versucht, die verschüttete und pervertierte Erinnerung zurückzuholen.
For Beirut, for Linda
Von Martina Pouchlá
Entstanden im Rahmen einer künstlerischen Residenz von THE ECCO im Jahr 2025.
Deutschsprachige Fassung von Vivien Schütz
Entstanden im Rahmen einer künstlerischen Residenz von THE ECCO im Jahr 2025.
Deutschsprachige Fassung von Vivien Schütz
Linda ist zweisprachig aufgewachsen. Mit ihrer Mutter spricht sie Tschechisch. An die Sprache ihres Vaters, Arabisch, kann sie sich kaum noch erinnern. Unvergessen von ihrer Kindheit bis heute ist dagegen die Melodie des Songs „Li Beirut“ der libanesischen Sängerin Fairuz.
Vivien Schütz greift übersetzend in das Stück ein, fügt ihm eine neue erzählerische Ebene hinzu und stellt dabei die Frage nach der Übersetzbarkeit von Gefühlen.
doku drops 12
For Beirut, for Linda
09.05.2026
07:06 Minuten
Alle Folgen von doku drops gibt es hier.
In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.
Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne, der Vorgängersendung von doku drops.
doku drops 12: (Un)Vergessen
doku drops ist das monatliche Magazin für kurzes dokumentarisches Audio: „Doku“. Und „drops“ steht für: süße Drops, saure Drops, Tropfen, die Wellen schlagen, Tränen der Freude, der Rührung oder der Wut, Mike drops, kleine Einheiten, die Teil eines größeren Ganzen sind. In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.