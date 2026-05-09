Jeden Monat neue Kurzdokus

doku drops 12: (Un)Vergessen

27:34 Minuten
Illustration bunter doku drops vor grünem Hintergrund
Monatlich neu: die doku drops. Heute mit Kurzdokus zum Thema "Kollision" © Deutschlandradio / Ingrid Wenzel
Zusammenstellung und Moderation: Judith Geffert und Ingo Kottkamp |
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Eine Hungersnot, die keine gewesen sein soll; eine Vatersprache, die verstummt ist. Zwei Kurzdokus auf rumänisch und tschechisch umkreisen verschüttete Erinnerungen. Auf Deutsch werden sie nicht nur übersetzt, sondern auch weitergedacht.
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
Mit folgenden Kurzdokus: 

vers pervers remix

Von Norbert Lang
doku drops 12

vers pervers remix

08.05.2026
04:47 Minuten

vers pervers

Von BORȘ
Entstanden für die Plattform semisilent.ro: Sound Art, Radiokunst, Field Recording
Hier geht's zum Originalstück.
Die Hungersnot in der Sowjetunion 1946/47 hat unvorstellbares Leiden verursacht. Dennoch wird sie oft negiert und verharmlost. Selbst bei Überlebenden vermischen sich eigene Erinnerungen mit Propaganda.  
Daraus entstand das Stück der moldawischen Autorin Madalina Ciocanu alias BORȘ. Norbert Lang, Radioautor mit rumänischen Wurzeln, macht einen übersetzenden Remix, der versucht, die verschüttete und pervertierte Erinnerung zurückzuholen. 

For Beirut, for Linda 

Von Martina Pouchlá
Entstanden im Rahmen einer künstlerischen Residenz von THE ECCO im Jahr 2025.
Deutschsprachige Fassung von Vivien Schütz
Hier geht's zum Originalstück.
Linda ist zweisprachig aufgewachsen. Mit ihrer Mutter spricht sie Tschechisch. An die Sprache ihres Vaters, Arabisch, kann sie sich kaum noch erinnern. Unvergessen von ihrer Kindheit bis heute ist dagegen die Melodie des Songs „Li Beirut“ der libanesischen Sängerin Fairuz.   
Vivien Schütz greift übersetzend in das Stück ein, fügt ihm eine neue erzählerische Ebene hinzu und stellt dabei die Frage nach der Übersetzbarkeit von Gefühlen.
doku drops 12

For Beirut, for Linda

09.05.2026
07:06 Minuten
Alle Folgen von doku drops gibt es hier.
In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.
Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne, der Vorgängersendung von doku drops.

doku drops 12: (Un)Vergessen
Zusammenstellung: Judith Geffert und Ingo Kottkamp
Moderation: Ingo Kottkamp
Ton: Ingo Kottkamp, Jesse Lou Lawson und die Autor*innen
Deutschlandfunk 2026
Länge: 27‘25

Wiederholung am 9. November, 20.05 Uhr, Deutschlandfunk

doku drops ist das monatliche Magazin für kurzes dokumentarisches Audio: „Doku“. Und „drops“ steht für: süße Drops, saure Drops, Tropfen, die Wellen schlagen, Tränen der Freude, der Rührung oder der Wut, Mike drops, kleine Einheiten, die Teil eines größeren Ganzen sind. In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert. 
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