Mit folgenden Kurzdokus:

vers pervers remix

Von Norbert Lang

doku drops 12 vers pervers remix 04:47 Minuten

vers pervers

Von BORȘ

Entstanden für die Plattform Entstanden für die Plattform semisilent.ro : Sound Art, Radiokunst, Field Recording

Hier geht's zum Originalstück.

Die Hungersnot in der Sowjetunion 1946/47 hat unvorstellbares Leiden verursacht. Dennoch wird sie oft negiert und verharmlost. Selbst bei Überlebenden vermischen sich eigene Erinnerungen mit Propaganda.

Daraus entstand das Stück der moldawischen Autorin Madalina Ciocanu alias BORȘ. Norbert Lang, Radioautor mit rumänischen Wurzeln, macht einen übersetzenden Remix, der versucht, die verschüttete und pervertierte Erinnerung zurückzuholen.

For Beirut, for Linda

Von Martina Pouchlá

Entstanden im Rahmen einer künstlerischen Residenz von

Deutschsprachige Fassung von Vivien Schütz Entstanden im Rahmen einer künstlerischen Residenz von THE ECCO im Jahr 2025.Deutschsprachige Fassung von Vivien Schütz

Hier geht's zum Originalstück.

Linda ist zweisprachig aufgewachsen. Mit ihrer Mutter spricht sie Tschechisch. An die Sprache ihres Vaters, Arabisch, kann sie sich kaum noch erinnern. Unvergessen von ihrer Kindheit bis heute ist dagegen die Melodie des Songs „Li Beirut“ der libanesischen Sängerin Fairuz.

Vivien Schütz greift übersetzend in das Stück ein, fügt ihm eine neue erzählerische Ebene hinzu und stellt dabei die Frage nach der Übersetzbarkeit von Gefühlen.

doku drops 12 For Beirut, for Linda 07:06 Minuten

Alle Folgen von doku drops gibt es hier

In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.

Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne , der Vorgängersendung von doku drops.

doku drops 12: (Un)Vergessen

Zusammenstellung: Judith Geffert und Ingo Kottkamp

Moderation: Ingo Kottkamp

Ton: Ingo Kottkamp, Jesse Lou Lawson und die Autor*innen

Deutschlandfunk 2026

Länge: 27‘25



Wiederholung am 9. November, 20.05 Uhr, Deutschlandfunk