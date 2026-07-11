doku drops 13: Kollision
Zusammenstellung: Judith Geffert und Ingo Kottkamp
Moderation: Judith Geffert
Ton: Judith Geffert und die Autor*innen
Deutschlandfunk 2026
Länge: 25‘50
Wiederholung am 12. Juli, 20.05 Uhr, Deutschlandfunk
Anschließend:
doku drops 14: jung und alt
Jeden Monat neue Kurzdokus
Monatlich neu: die doku drops. Heute mit Kurzdokus zum Thema "Kollision" © Deutschlandradio / Ingrid Wenzel
doku drops 13: Kollision
25:54 Minuten
Wenn zwei Galaxien kollidieren, prallen sie nicht wirklich aufeinander. Sie ordnen sie sich neu. Schwarze Löcher entstehen und um sie herum wirbeln neue Sterne. Und wenn Körper oder Weltanschauungen zusammenstoßen? Davon erzählen zwei neue Kurzdokus.
Mit folgenden Kurzdokus:
Touch-ID
Von Sara Zarreh Hoshyari Khah
Zu Besuch im Steinzeit-Museum. Eine 40 000 Jahre alte Skulptur! Mit einem ebenso alten Fingerabdruck darauf … Nur: was macht dieser Mann daneben?
doku drops 13: Kollision
Touch-ID
11.07.2026
08:16 Minuten
100 Jahre nach der Kollision kommt der Papst
oder:
La Muerte de Antoni Gaudí
Von Étienne Roeder
Diese Kollision war plötzlich, unerwartet und tödlich: Kurz nachdem er die Sagrada Família verlassen hatte, stieß ihr Architekt mit einer Straßenbahn zusammen. Warum und warum gerade dann?
doku drops 13: Kollision
100 Jahre nach der Kollision kommt der Papst oder: La Muerte de Antoni Gaudí
11.07.2026
11:28 Minuten
Alle Folgen von doku drops gibt es hier.
In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.
Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne, der Vorgängersendung von doku drops.
doku drops 13: Kollision
doku drops ist das monatliche Magazin für kurzes dokumentarisches Audio: „Doku“. Und „drops“ steht für: süße Drops, saure Drops, Tropfen, die Wellen schlagen, Tränen der Freude, der Rührung oder der Wut, Mike drops, kleine Einheiten, die Teil eines größeren Ganzen sind. In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.