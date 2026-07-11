Mit folgenden Kurzdokus:

Touch-ID

Von Sara Zarreh Hoshyari Khah

Zu Besuch im Steinzeit-Museum. Eine 40 000 Jahre alte Skulptur! Mit einem ebenso alten Fingerabdruck darauf … Nur: was macht dieser Mann daneben?

doku drops 13: Kollision Touch-ID 08:16 Minuten

100 Jahre nach der Kollision kommt der Papst

oder:

La Muerte de Antoni Gaudí

Von Étienne Roeder

Diese Kollision war plötzlich, unerwartet und tödlich: Kurz nachdem er die Sagrada Família verlassen hatte, stieß ihr Architekt mit einer Straßenbahn zusammen. Warum und warum gerade dann?

doku drops 13: Kollision 100 Jahre nach der Kollision kommt der Papst oder: La Muerte de Antoni Gaudí 11:28 Minuten

Alle Folgen von doku drops gibt es hier

In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.

Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne , der Vorgängersendung von doku drops.

doku drops 13: Kollision

Zusammenstellung: Judith Geffert und Ingo Kottkamp

Moderation: Judith Geffert

Ton: Judith Geffert und die Autor*innen

Deutschlandfunk 2026

Länge: 25‘50



Wiederholung am 12. Juli, 20.05 Uhr, Deutschlandfunk



Anschließend:

doku drops 14: jung und alt