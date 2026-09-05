Jeden Monat neue Kurzdokus

doku drops 16: Minidrops

27:16 Minuten
Illustration bunter doku drops vor blauem Hintergrund
Monatlich neu: die doku drops. Heute mit Kurzdokus zum Thema "Minidrops". © Deutschlandradio / Ingrid Wenzel
Zusammenstellung: Judith Geffert und Ingo Kottkamp |
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Warum viele Worte verlieren? Neue dokumentarische Hörstücke im nochmals reduzierten Miniaturformat erzählen kompakt, aber nicht verkürzt: über Seelen, Pflanzen, Tiere, Menschen, über Lebens- und Geschmacksfragen.
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
Mit folgenden Kurzdokus:

Bobby das Musical

Von Ingrid Wenzel
Sehr bald wird eine innige Tier-Mensch-Beziehung die großen Bühnen im Sturm erobern! Die Vorbereitungen laufen.
 
doku drops 16: Minidrops

Bobby das Musical

05.09.2026
02:59 Minuten

Гусеница-убийца (Killer Caterpillar)

Von Dinara Rasuleva
Der entspannte Familienausflug wird zur giftigen Begegnung mit dem Eichenprozessionsspinner. Ein transgenerationales Troststück in unter zwei Minuten.
doku drops 16: Minidrops

Гусеница-убийца (Killer Caterpillar)

05.09.2026
02:00 Minuten

Babyduška

Von Antje Meichsner
Musik: Paul Geigerzähler und Shannon Soundquist
Interview-Stimme: Marija Šołćic
Wir hören und betrachten die Pflanze mit der Seele der alten Frau – ein schöner sorbischer Name für den Sand- oder Feldkümmel.
Skript und Credits von Babyduška
doku drops 16: Minidrops

Babyduška

05.09.2026
03:00 Minuten

Schmand, Creme Fraiche, Saure Sahne – Ich will heute keine Entscheidungen mehr treffen müssen

Von Taiina Grünzig
So viele Milchprodukte im Kühlregal – und welches braucht man jetzt wofür? Taiina Grünzig macht den Flammkuchen-Taste-Test.
doku drops 16: Minidrops

Schmand, Creme Fraiche, Saure Sahne – Ich will heute keine Entscheidungen mehr t

05.09.2026
03:02 Minuten

Luck just didn’t kiss you hello

Von Johanna Olausson und Swantje Henke
Wie soll das Kleine denn heißen? Eine Kurzdoku aus dem Jahr 2016.
doku drops 16: Minidrops

luck just didn't kiss you hello

05.09.2026
03:08 Minuten
Alle Folgen von doku drops gibt es hier.
In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.
Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne, der Vorgängersendung von doku drops.

doku drops 16: Minidrops
Zusammenstellung: Judith Geffert und Ingo Kottkamp
Moderation: Ingo Kottkamp
Ton: Ingo Kottkamp und die Autor*innen
Deutschlandfunk 2026
Länge: 27‘11

„doku drops“ ist das monatliche Magazin für kurzes dokumentarisches Audio: „doku“. Und „drops“ steht für: süße Drops, saure Drops, Tropfen, die Wellen schlagen, Tränen der Freude, der Rührung oder der Wut, Mike drops, kleine Einheiten, die Teil eines größeren Ganzen sind. In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert. 
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