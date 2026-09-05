Mit folgenden Kurzdokus:

Bobby das Musical

Von Ingrid Wenzel

Sehr bald wird eine innige Tier-Mensch-Beziehung die großen Bühnen im Sturm erobern! Die Vorbereitungen laufen.

doku drops 16: Minidrops Bobby das Musical 02:59 Minuten

Гусеница-убийца (Killer Caterpillar)

Von Dinara Rasuleva

Der entspannte Familienausflug wird zur giftigen Begegnung mit dem Eichenprozessionsspinner. Ein transgenerationales Troststück in unter zwei Minuten.

doku drops 16: Minidrops Гусеница-убийца (Killer Caterpillar) 02:00 Minuten

Babyduška

Von Antje Meichsner

Musik: Paul Geigerzähler und Shannon Soundquist

Interview-Stimme: Marija Šołćic

Wir hören und betrachten die Pflanze mit der Seele der alten Frau – ein schöner sorbischer Name für den Sand- oder Feldkümmel.

doku drops 16: Minidrops Babyduška 03:00 Minuten

Schmand, Creme Fraiche, Saure Sahne – Ich will heute keine Entscheidungen mehr treffen müssen

Von Taiina Grünzig

So viele Milchprodukte im Kühlregal – und welches braucht man jetzt wofür? Taiina Grünzig macht den Flammkuchen-Taste-Test.

doku drops 16: Minidrops Schmand, Creme Fraiche, Saure Sahne – Ich will heute keine Entscheidungen mehr t 03:02 Minuten

Luck just didn’t kiss you hello

Von Johanna Olausson und Swantje Henke

Wie soll das Kleine denn heißen? Eine Kurzdoku aus dem Jahr 2016.

doku drops 16: Minidrops luck just didn't kiss you hello 03:08 Minuten

Alle Folgen von doku drops gibt es hier

In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.

Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne , der Vorgängersendung von doku drops.

doku drops 16: Minidrops

Zusammenstellung: Judith Geffert und Ingo Kottkamp

Moderation: Ingo Kottkamp

Ton: Ingo Kottkamp und die Autor*innen

Deutschlandfunk 2026

Länge: 27‘11