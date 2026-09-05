doku drops 16: Minidrops
Zusammenstellung: Judith Geffert und Ingo Kottkamp
Moderation: Ingo Kottkamp
Ton: Ingo Kottkamp und die Autor*innen
Deutschlandfunk 2026
Länge: 27‘11
Jeden Monat neue Kurzdokus
Monatlich neu: die doku drops. Heute mit Kurzdokus zum Thema "Minidrops". © Deutschlandradio / Ingrid Wenzel
doku drops 16: Minidrops
27:16 Minuten
Warum viele Worte verlieren? Neue dokumentarische Hörstücke im nochmals reduzierten Miniaturformat erzählen kompakt, aber nicht verkürzt: über Seelen, Pflanzen, Tiere, Menschen, über Lebens- und Geschmacksfragen.
Mit folgenden Kurzdokus:
Bobby das Musical
Von Ingrid Wenzel
Sehr bald wird eine innige Tier-Mensch-Beziehung die großen Bühnen im Sturm erobern! Die Vorbereitungen laufen.
doku drops 16: Minidrops
Bobby das Musical
05.09.2026
02:59 Minuten
Гусеница-убийца (Killer Caterpillar)
Von Dinara Rasuleva
Der entspannte Familienausflug wird zur giftigen Begegnung mit dem Eichenprozessionsspinner. Ein transgenerationales Troststück in unter zwei Minuten.
doku drops 16: Minidrops
Гусеница-убийца (Killer Caterpillar)
05.09.2026
02:00 Minuten
Babyduška
Von Antje Meichsner
Musik: Paul Geigerzähler und Shannon Soundquist
Interview-Stimme: Marija Šołćic
Interview-Stimme: Marija Šołćic
Wir hören und betrachten die Pflanze mit der Seele der alten Frau – ein schöner sorbischer Name für den Sand- oder Feldkümmel.
Skript und Credits von Babyduška
doku drops 16: Minidrops
Babyduška
05.09.2026
03:00 Minuten
Schmand, Creme Fraiche, Saure Sahne – Ich will heute keine Entscheidungen mehr treffen müssen
Von Taiina Grünzig
So viele Milchprodukte im Kühlregal – und welches braucht man jetzt wofür? Taiina Grünzig macht den Flammkuchen-Taste-Test.
doku drops 16: Minidrops
Schmand, Creme Fraiche, Saure Sahne – Ich will heute keine Entscheidungen mehr t
05.09.2026
03:02 Minuten
Luck just didn’t kiss you hello
Von Johanna Olausson und Swantje Henke
Wie soll das Kleine denn heißen? Eine Kurzdoku aus dem Jahr 2016.
doku drops 16: Minidrops
luck just didn't kiss you hello
05.09.2026
03:08 Minuten
Alle Folgen von doku drops gibt es hier.
In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.
Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne, der Vorgängersendung von doku drops.
doku drops 16: Minidrops
„doku drops“ ist das monatliche Magazin für kurzes dokumentarisches Audio: „doku“. Und „drops“ steht für: süße Drops, saure Drops, Tropfen, die Wellen schlagen, Tränen der Freude, der Rührung oder der Wut, Mike drops, kleine Einheiten, die Teil eines größeren Ganzen sind. In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.