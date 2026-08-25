Geschlecht - Braucht Mensch das? (3/4)
Was wir verlieren
Von Teresa Schomburg
Regie: Hanna Steger
Redaktion: Anna Seibt und Klaus Pilger
Produktion: Deutschlandfunk 2023
Eine Wiederholung vom 12.11.2023
Geschlecht - Braucht Mensch das?
Geschlecht © Jacob Lund/Shutterstock; Cast Of Thousands/Shutterstock
Was wir verlieren (3/4)
29:00 Minuten
Viele Menschen finden: Ist doch alles in Ordnung, wie es ist. Geschlecht abschaffen? Unnötig, unmöglich, vielleicht sogar gefährlich.
Eine klare Einteilung in Mann und Frau vermittelt Sicherheit und Orientierung in einer ohnehin schon komplizierten Welt.
Die Autorin diskutiert mit ihrer Mutter, einem Freund und einer streng gläubigen Katholikin, warum sie an den Kategorien festhalten wollen. Und fragt, was mit denen ist, die da nicht reinpassen?
Über getrennte Umkleiden im Schwimmbad oder Toiletten denken viele gar nicht nach. Für Ravna Siever als nichtbinäre Person sind sie sogar gefährlich.
Geschlecht - Braucht Mensch das? (3/4)
Teresa Schomburg ist 1975 in Hamburg geboren. Sie studierte Germanistik, Anglistik und Musikwissenschaften in Rostock, Glasgow und Berlin. Seit 2004 arbeitet sie als freie Autorin in Berlin u.a. für die Berliner Stadtmagazine zitty und tip, rbb, Deutschlandfunk, WDR und SWR. 2022 gewann sie den Juliane-Barthel-Preis für das Feature 'There Will Be Blood'.