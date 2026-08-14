Für die Ärztin Ute Riegelsberger ist es Teil ihrer Arbeit, das Geschlecht von Ungeborenen zu bestimmen. Ist für sie immer alles klar? Und: Wer Kinder bekommt, ist eine Frau, oder?

Ravna Siever meint: Nicht unbedingt. Ravna hat Kinder geboren und ist doch keine Frau. Und der Historiker Martin Lücke weiß: Das Bild, das wir heute von Männern und Frauen haben, ist nicht einmal 200 Jahre alt.

Ein Satz in der vorigen Version erweckte den Anschein, der Begriff "Vulva" würde die inneren und äußereren Geschlechtsorgane beschreiben. Richtig ist, dass "Vulva" die äußeren sichtbaren weiblichen Geschlechtsteile bezeichnet, weshalb wir den missverständlichen Satzteil entfernt haben.

Geschlecht - Braucht Mensch das? (2/4)

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Von Teresa Schomburg



Regie: Hanna Steger

Redaktion: Anna Seibt und Klaus Pilger

Produktion: Deutschlandfunk 2023



Eine Wiederholung vom 03.11.2023