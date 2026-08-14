Geschlecht - Braucht Mensch das? (2/4)
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Von Teresa Schomburg
Regie: Hanna Steger
Redaktion: Anna Seibt und Klaus Pilger
Produktion: Deutschlandfunk 2023
Eine Wiederholung vom 03.11.2023
Geschlecht - Braucht Mensch das?
Geschlecht © Jacob Lund/Shutterstock; Cast Of Thousands/Shutterstock
Einsortiert (2/4)
28:58 Minuten
Schon vor der Geburt scheinen die Weichen gestellt: Penis oder Vulva, blau oder rosa, rational oder emotional. Genitalien sollen darüber entscheiden, wer wir sind. Ist das sinnvoll? Eine Gynäkologin und ein Historiker geben Antworten.
Für die Ärztin Ute Riegelsberger ist es Teil ihrer Arbeit, das Geschlecht von Ungeborenen zu bestimmen. Ist für sie immer alles klar? Und: Wer Kinder bekommt, ist eine Frau, oder?
Ravna Siever meint: Nicht unbedingt. Ravna hat Kinder geboren und ist doch keine Frau. Und der Historiker Martin Lücke weiß: Das Bild, das wir heute von Männern und Frauen haben, ist nicht einmal 200 Jahre alt.
Ein Satz in der vorigen Version erweckte den Anschein, der Begriff "Vulva" würde die inneren und äußereren Geschlechtsorgane beschreiben. Richtig ist, dass "Vulva" die äußeren sichtbaren weiblichen Geschlechtsteile bezeichnet, weshalb wir den missverständlichen Satzteil entfernt haben.
Geschlecht - Braucht Mensch das? (2/4)
Teresa Schomburg ist 1975 in Hamburg geboren. Sie studierte Germanistik, Anglistik und Musikwissenschaften in Rostock, Glasgow und Berlin. Seit 2004 arbeitet sie als freie Autorin in Berlin u.a. für die Berliner Stadtmagazine zitty und tip, rbb, Deutschlandfunk, WDR und SWR. 2022 gewann sie den Juliane-Barthel-Preis für das Feature 'There Will Be Blood'.