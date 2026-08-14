Geschlecht - Braucht Mensch das?

Der Entschluss (1/4)

31:36 Minuten Geschlecht © Jacob Lund/Shutterstock; Cast Of Thousands/Shutterstock

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Die deutsche Gegenwart ist binär. Zumindest in Sachen Geschlecht: Männer hier, Frauen dort. Die Autorin fühlt sich damit unwohl. Sie will nicht länger in die Kategorie „Frau“ gepresst werden. Aber da rauszukommen, ist schwerer als gedacht.