Geschlecht - Braucht Mensch das?

Der Entschluss (1/4)

31:36 Minuten
Drei Gesichter in lila, rot und grün vor einem gelb-orangenen Hintergrund
Geschlecht © Jacob Lund/Shutterstock; Cast Of Thousands/Shutterstock
Von Teresa Schomburg |
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Die deutsche Gegenwart ist binär. Zumindest in Sachen Geschlecht: Männer hier, Frauen dort. Die Autorin fühlt sich damit unwohl. Sie will nicht länger in die Kategorie „Frau“ gepresst werden. Aber da rauszukommen, ist schwerer als gedacht.
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
Rat holt sich Teresa Schomburg bei der nichtbinären Person Ravna Siever, die sich auch beruflich mit Geschlechterstereotypen beschäftigt.
Zusammen treffen sie Eltern, die ihr Kind vor gesellschaftlichen Zuschreibungen schützen wollen, und die Autorin fasst einen Entschluss: Sie möchte die offizielle Kategorie „Frau“ loswerden.

Geschlecht - Braucht Mensch das? (1/4)
Der Entschluss
Von Teresa Schomburg

Regie: Hanna Steger
Redaktion: Anna Seibt und Klaus Pilger
Produktion: Deutschlandfunk 2023

Eine Wiederholung vom 03.11.2023

Teresa Schomburg ist 1975 in Hamburg geboren. Sie studierte Germanistik, Anglistik und Musikwissenschaften in Rostock, Glasgow und Berlin. Seit 2004 arbeitet sie als freie Autorin in Berlin u.a. für die Berliner Stadtmagazine zitty und tip, rbb, Deutschlandfunk, WDR und SWR. 2022 gewann sie den Juliane-Barthel-Preis für das Feature 'There Will Be Blood'.

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