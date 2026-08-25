Geschlecht - Braucht Mensch das? (4/4)
Was wir gewinnen
Von Teresa Schomburg
Regie: Hanna Steger
Redaktion: Anna Seibt und Klaus Pilger
Produktion: Deutschlandfunk 2023
Eine Wiederholung vom 12.11.2023
Geschlecht – Braucht Mensch das?
Geschlecht © Jacob Lund/Shutterstock; Cast Of Thousands/Shutterstock
Was wir gewinnen (4/4)
29:24 Minuten
Wo etwas verloren geht, gibt es meistens auch etwas zu gewinnen. Mehr Räume zur Entfaltung zum Beispiel. Das könnte doch auch spannend sein statt bedrohlich.
Personen, die nicht in binäre Geschlechterkategorien passen, scheint es erst seit wenigen Jahren zu geben. Ist das nur ein Trend oder werden diese Menschen erst jetzt sichtbar?
Dan Dansen hat für eine Performance das Mittelalter durchforstet – und dort verblüffend viel Queerness gefunden. Und eine Berliner Kita blickt in eine geschlechtsoffene Zukunft. Ist das mehrheitstauglich oder bleibt es eine Utopie?
Geschlecht - Braucht Mensch das? (4/4)
Teresa Schomburg ist 1975 in Hamburg geboren. Sie studierte Germanistik, Anglistik und Musikwissenschaften in Rostock, Glasgow und Berlin. Seit 2004 arbeitet sie als freie Autorin in Berlin u.a. für die Berliner Stadtmagazine zitty und tip, rbb, Deutschlandfunk, WDR und SWR. 2022 gewann sie den Juliane-Barthel-Preis für das Feature 'There Will Be Blood'.