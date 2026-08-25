Geschlecht – Braucht Mensch das?

Was wir gewinnen (4/4)

29:24 Minuten
Drei Gesichter in lila, rot und grün vor einem lila-gelben Hintergrund
Geschlecht © Jacob Lund/Shutterstock; Cast Of Thousands/Shutterstock
Von Teresa Schomburg |
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Wo etwas verloren geht, gibt es meistens auch etwas zu gewinnen. Mehr Räume zur Entfaltung zum Beispiel. Das könnte doch auch spannend sein statt bedrohlich.
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
Personen, die nicht in binäre Geschlechterkategorien passen, scheint es erst seit wenigen Jahren zu geben. Ist das nur ein Trend oder werden diese Menschen erst jetzt sichtbar?
Dan Dansen hat für eine Performance das Mittelalter durchforstet – und dort verblüffend viel Queerness gefunden. Und eine Berliner Kita blickt in eine geschlechtsoffene Zukunft. Ist das mehrheitstauglich oder bleibt es eine Utopie?

Geschlecht - Braucht Mensch das? (4/4)
Was wir gewinnen
Von Teresa Schomburg

Regie: Hanna Steger
Redaktion: Anna Seibt und Klaus Pilger
Produktion: Deutschlandfunk 2023

Eine Wiederholung vom 12.11.2023

Teresa Schomburg ist 1975 in Hamburg geboren. Sie studierte Germanistik, Anglistik und Musikwissenschaften in Rostock, Glasgow und Berlin. Seit 2004 arbeitet sie als freie Autorin in Berlin u.a. für die Berliner Stadtmagazine zitty und tip, rbb, Deutschlandfunk, WDR und SWR. 2022 gewann sie den Juliane-Barthel-Preis für das Feature 'There Will Be Blood'.

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