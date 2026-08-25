Doomscroll - Wie TikTok Jugendliche im Wahlkampf beeinflusst
Von Diana Köhler und Johanna Tirnthal
Redakteurin: Jenny Marrenbach
Regie: die Autorinnen
Ton: Hermann Leppich
Deutschlandfunk 2026
Länge: 52'15
Doomscroll
Für viele Jugendliche sind soziale Medien die wichtigste Nachrichtenquelle. Zwischen Tiervideos, Beauty-Tipps und Memes tauchen politische Botschaften auf – kuratiert von einem Algorithmus, der täglich mehrere Stunden ihrer Aufmerksamkeit steuert.
Wie entscheidet TikTok, was junge Menschen sehen? Und welchen Einfluss hat das auf ihre politische Meinung – und ihr Wahlverhalten?
Ihr TikTok-Tagebuch ist ein Deep Dive in die digitale Lebenswelt einer Generation – und ein Blick hinter die Mechanismen, die entscheiden, welche Botschaften Millionen Jugendliche erreichen.
Doomscroll - Wie TikTok Jugendliche im Wahlkampf beeinflusst
Johanna Tirnthal gestaltet lange Radiodokus und Storytelling-Podcasts für Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, den WDR und den ORF. Gerade koordiniert sie außerdem das Projekt „sternchen.fm - ein Freies Radio für Cottbus und die Lausitz”.
Diana Köhler ist Audio- und Radiojournalistin in Wien. Zu hören ist Diana bei FM4 (ORF), Ö1 (ORF) und SWR. Sie gestaltet und schreibt alles, von langen Reportagen und Explainern bis zum kurzen 3-Minüter. Gelegentlich moderiert sie Diskussionssendungen. Sie ist freie Podcasterin und lehrt Podcasting und Storytelling an der FH Wien der WKW sowie in Workshops. 2024 wurde sie als eine der besten 30 unter 30 Journalist*innen Österreichs ausgezeichnet.
Diana Köhler und Johanna Tirnthal sind Mitbegründerinnen des Kollektivs [audiokombinat]. Die beiden erhielten für ihr ORF-Feature “Belastungen am Bauernhof” den Papageno Medienpreis für suizidpräventive Berichterstattung und den Stephan-Rudas-Preis.