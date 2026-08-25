Wie TikTok Jugendliche im Wahlkampf beeinflusst

Greta und Lena sind 16 und leben in Mecklenburg-Vorpommern. Mitten im Landtagswahlkampf installieren sie TikTok. Einen Monat lang scrollen sie fast täglich durch ihre Feeds und dokumentieren, welche politischen Inhalte ihnen begegnen.

Für viele Jugendliche sind soziale Medien die wichtigste Nachrichtenquelle. Zwischen Tiervideos, Beauty-Tipps und Memes tauchen politische Botschaften auf – kuratiert von einem Algorithmus, der täglich mehrere Stunden ihrer Aufmerksamkeit steuert.

Wie entscheidet TikTok, was junge Menschen sehen? Und welchen Einfluss hat das auf ihre politische Meinung – und ihr Wahlverhalten?