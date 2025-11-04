Heimatsuchende in einer Brandenburger Kleinstadt

Merle Hilbk, geboren 1969, lebt als Schriftstellerin in einer brandenburgischen Kleinstadt. Geboren in NRW, zog sie vor der Wiedervereinigung für ein Praktikum in die DDR.

Danach studierte sie Jura, wurde Redakteurin bei der “Zeit” und Spezialistin für Transformationsprozesse in Osteuropa – genauer gesagt: deren Pychohistorie. Seit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt sie sich vor allem mit deren Auswirkungen in Deutschland.