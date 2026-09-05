Mit folgenden Kurzdokus:

Warum fühl ich mich so komisch?

Von Yergalem Taffere

Woher kommt diese emotionale Karusselfahrt, die rauschende Wut, das Grübeln und das Schwitzen? Und warum hat uns niemand davon erzählt? Yergalem Taffere nimmt uns mit auf ihre Reise ins Menopauseland.

doku drops 15: Innenansichten Warum fühl ich mich so komisch? 09:03 Minuten

Ein Termin bei meinem Unterbewusstsein

Von Yasmeen Al-Qaisi

Wie spreche ich frei, ohne Druck, ohne Angst, ohne Hierarchien? Noch dazu in einer Sprache, die nicht meine Muttersprache ist? Um das herauszufinden, befragt Yasmeen Al-Qaisi ihr Unbewusstes – und alle können zuhören.

doku drops 15: Innenansichten Ein Termin bei meinem Unterbewusstsein 06:59 Minuten

Mus Musculus

Von Vivien Schütz

Schlafen, Essen, Kuscheln – Mäuse sind uns Menschen näher, als wir denken. Wir versuchen einen Perspektivwechsel.

doku drops 15: Innenansichten Mus Musculus 07:23 Minuten

Alle Folgen von doku drops gibt es hier

In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.

Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne , der Vorgängersendung von doku drops.

Zusammenstellung: Judith Geffert

Moderation: Judith Geffert

Ton: Alexander Brennecke und die Autor*innen

Deutschlandfunk 2026

Länge: 27‘40