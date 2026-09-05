Zusammenstellung: Judith Geffert
Moderation: Judith Geffert
Ton: Alexander Brennecke und die Autor*innen
Deutschlandfunk 2026
Länge: 27‘40
Jeden Monat neue Kurzdokus
Monatlich neu: die doku drops. Heute mit Kurzdokus zum Thema "Innenansichten". © Deutschlandradio / Ingrid Wenzel
doku drops 15: Innenansichten
27:38 Minuten
Was kann uns unser Körper sagen, wenn wir ganz genau hinhören? Drei Autorinnen kehren das Innere nach Außen und betrachten, was im Körper brodelt. Ein Remix aus alten und neuen Kurzdokus.
Mit folgenden Kurzdokus:
Warum fühl ich mich so komisch?
Von Yergalem Taffere
Woher kommt diese emotionale Karusselfahrt, die rauschende Wut, das Grübeln und das Schwitzen? Und warum hat uns niemand davon erzählt? Yergalem Taffere nimmt uns mit auf ihre Reise ins Menopauseland.
doku drops 15: Innenansichten
Warum fühl ich mich so komisch?
05.09.2026
09:03 Minuten
Ein Termin bei meinem Unterbewusstsein
Von Yasmeen Al-Qaisi
Wie spreche ich frei, ohne Druck, ohne Angst, ohne Hierarchien? Noch dazu in einer Sprache, die nicht meine Muttersprache ist? Um das herauszufinden, befragt Yasmeen Al-Qaisi ihr Unbewusstes – und alle können zuhören.
doku drops 15: Innenansichten
Ein Termin bei meinem Unterbewusstsein
05.09.2026
06:59 Minuten
Mus Musculus
Von Vivien Schütz
Schlafen, Essen, Kuscheln – Mäuse sind uns Menschen näher, als wir denken. Wir versuchen einen Perspektivwechsel.
doku drops 15: Innenansichten
Mus Musculus
05.09.2026
07:23 Minuten
Alle Folgen von doku drops gibt es hier.
In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.
Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne, der Vorgängersendung von doku drops.
Zusammenstellung: Judith Geffert
„doku drops“ ist das monatliche Magazin für kurzes dokumentarisches Audio: „doku“. Und „drops“ steht für: süße Drops, saure Drops, Tropfen, die Wellen schlagen, Tränen der Freude, der Rührung oder der Wut, Mike drops, kleine Einheiten, die Teil eines größeren Ganzen sind. In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.