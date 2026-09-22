Unter dem Salz der Anden
Die Kehrseite der Energiewende
Von Sophia Boddenberg
Regie: Beatrix Ackers
Ton: Christoph Richter
Deutschlandfunk 2026
Redaktion: Jenny Marrenbach
Rohstoffe für die Energiewende
Für den Lithiumabbau holen Bagger die Sole aus dem Salzsee © IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Lucas Aguayo Araos
Unter dem Salz der Anden - Die Kehrseite der Energiewende
48:20 Minuten
Lithium gilt als Schlüsselrohstoff der Energiewende. Doch in den Salzwüsten der Anden geraten Wasserhaushalt, Ökosysteme und indigene Lebensweisen unter Druck. Wer profitiert vom Boom – und wer trägt die Kosten?
Lithium gilt als Schlüsselrohstoff der Energiewende – für Batterien, E-Autos, für ein Leben ohne Öl und Gas. Doch in den Salzwüsten Chiles und Argentiniens, wo das Metall aus der Erde geholt wird, zeigen sich die Widersprüche des Rohstoffbooms. Während einige indigene Gemeinden auf Arbeitsplätze und Infrastruktur hoffen, warnen andere vor sinkenden Wasserständen, Schäden für die Ökosysteme und dem Verlust traditioneller Lebensweisen. Das Feature begleitet Frauen, die den Wandel aus unterschiedlichen Perspektiven erleben: Marcela Vargas in Chile lebt vom Bergbau – leidet aber auch unter seinen Folgen. Verónica Chávez in Argentinien hat dem Lithiumabbau den Kampf angesagt und spürt die Konsequenzen.
Wer profitiert vom neuen Rohstoffboom und welche Rolle spielen Deutschland und Europa auf der Suche nach Unabhängigkeit von China? Wer trägt die Kosten und wie kann eine global gerechte Energiewende gelingen?
Unter dem Salz der Anden
Sophia Boddenberg ist freie Reporterin und Autorin mit Sitz in Buenos Aires. Sie berichtet unter anderem für Deutschlandfunk, die Deutsche Welle, DIE ZEIT und die taz aus Lateinamerika. Ihre Schwerpunkte sind Politik, Menschenrechte, Umwelt- und Rohstoffkonflikte sowie soziale Bewegungen. Für ihre Recherchen und Reportagen reist sie regelmäßig durch Chile, Argentinien und weitere Länder der Region.