Rohstoffe für die Energiewende

Lithium gilt als Schlüsselrohstoff der Energiewende – für Batterien, E-Autos, für ein Leben ohne Öl und Gas. Doch in den Salzwüsten Chiles und Argentiniens, wo das Metall aus der Erde geholt wird, zeigen sich die Widersprüche des Rohstoffbooms. Während einige indigene Gemeinden auf Arbeitsplätze und Infrastruktur hoffen, warnen andere vor sinkenden Wasserständen, Schäden für die Ökosysteme und dem Verlust traditioneller Lebensweisen. Das Feature begleitet Frauen, die den Wandel aus unterschiedlichen Perspektiven erleben: Marcela Vargas in Chile lebt vom Bergbau – leidet aber auch unter seinen Folgen. Verónica Chávez in Argentinien hat dem Lithiumabbau den Kampf angesagt und spürt die Konsequenzen.