Feldstudie: Landwirtschaft
Vier Leben zwischen Tradition und Agribusiness
Von Swantje Reuter
Regie: Giuseppe Maio
Mit: Swantje Reuter
Ton: Jan Fraune
Deutschlandfunk 2026
Länge: 54'40
Feldstudie: Landwirtschaft
54:45 Minuten
Wer in der Landwirtschaft arbeitet, muss nicht nur den Acker vor der Haustür bestellen, sondern auch einen globalisierten Markt auf dem Schirm haben. Vier ganz unterschiedliche Geschichten zeigen neue Wege zwischen Strukturwandel, Familientraditionen und Wachstumsdruck.
Die Regale im Supermarkt sind gefüllt und die Kulturlandschaft wirkt gepflegt. Es ist fast wie immer... Mit der Ausnahme, dass Strukturwandel und Marktschwankungen auch vor der Landwirtschaft keinen Halt machen.
Wie gehen Nachhaltigkeit, Preisdruck und gesetzliche Auflagen zusammen? Was bedeutet es, vom kleinen familiären Betrieb zum großen Lieferanten für Supermärkte zu werden? Warum hat ein Hof 90 Hektar und 70 Kühe und der andere über 1000 Kühe auf 400 Hektar? Ist ein Schäferbetrieb im Nebenerwerb überhaupt noch Landwirtschaft? Warum entscheiden sich junge Menschen heute noch für diesen Beruf? Das Feature zeigt vier unterschiedliche Lebenswege.
Feldstudie: Landwirtschaft
Swantje Reuter ist freie Radio-Autorin und studierte Agrarwissenschaftlerin und Stadtökologin. Seit 2021 produziert sie Podcasts, Feature und Radiobeiträge, u.a. für Deutschlandradio und in der freien Szene. Zu ihren letzten Veröffentlichungen zählt das Feature „Jede Menge Schutt – Kreislaufwirtschaft im Bausektor“ und der Storytelling Podcast „Selling Techno – warum Orte gehen an denen du feierst“.