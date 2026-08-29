Vier Leben zwischen Tradition und Agribusiness

Die Regale im Supermarkt sind gefüllt und die Kulturlandschaft wirkt gepflegt. Es ist fast wie immer... Mit der Ausnahme, dass Strukturwandel und Marktschwankungen auch vor der Landwirtschaft keinen Halt machen.

Wie gehen Nachhaltigkeit, Preisdruck und gesetzliche Auflagen zusammen? Was bedeutet es, vom kleinen familiären Betrieb zum großen Lieferanten für Supermärkte zu werden? Warum hat ein Hof 90 Hektar und 70 Kühe und der andere über 1000 Kühe auf 400 Hektar? Ist ein Schäferbetrieb im Nebenerwerb überhaupt noch Landwirtschaft? Warum entscheiden sich junge Menschen heute noch für diesen Beruf? Das Feature zeigt vier unterschiedliche Lebenswege.