    Vier Leben zwischen Tradition und Agribusiness

    Feldstudie: Landwirtschaft

    54:45 Minuten
    Eine Rinderherde, aufgenommen aus der Vogelperspektive, läuft über eine grüne Wiese.
    Landwirtschaft bedeutet lokal und global gleichzeitig zu denken © Getty Images / Axel Schmidt
    Von Swantje Reuter |
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    Wer in der Landwirtschaft arbeitet, muss nicht nur den Acker vor der Haustür bestellen, sondern auch einen globalisierten Markt auf dem Schirm haben. Vier ganz unterschiedliche Geschichten zeigen neue Wege zwischen Strukturwandel, Familientraditionen und Wachstumsdruck.
    Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
    Aus dem PodcastFeature
    Die Regale im Supermarkt sind gefüllt und die Kulturlandschaft wirkt gepflegt. Es ist fast wie immer... Mit der Ausnahme, dass Strukturwandel und Marktschwankungen auch vor der Landwirtschaft keinen Halt machen.
    Wie gehen Nachhaltigkeit, Preisdruck und gesetzliche Auflagen zusammen? Was bedeutet es, vom kleinen familiären Betrieb zum großen Lieferanten für Supermärkte zu werden? Warum hat ein Hof 90 Hektar und 70 Kühe und der andere über 1000 Kühe auf 400 Hektar? Ist ein Schäferbetrieb im Nebenerwerb überhaupt noch Landwirtschaft? Warum entscheiden sich junge Menschen heute noch für diesen Beruf? Das Feature zeigt vier unterschiedliche Lebenswege. 

    Feldstudie: Landwirtschaft
    Vier Leben zwischen Tradition und Agribusiness
    Von Swantje Reuter 
    Regie: Giuseppe Maio 
    Mit: Swantje Reuter 
    Ton: Jan Fraune 
    Deutschlandfunk 2026 
    Länge: 54'40

    Swantje Reuter ist freie Radio-Autorin und studierte Agrarwissenschaftlerin und Stadtökologin. Seit 2021 produziert sie Podcasts, Feature und Radiobeiträge, u.a. für Deutschlandradio und in der freien Szene. Zu ihren letzten Veröffentlichungen zählt das Feature „Jede Menge Schutt – Kreislaufwirtschaft im Bausektor“ und der Storytelling Podcast „Selling Techno – warum Orte gehen an denen du feierst“.

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