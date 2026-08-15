Ein Trans-Chor findet seine Stimmen

Der Klang der Vielfalt
Ein Transchor findet seine Stimmen
Von Nele Dehnenkamp und Timo Stukenberg
Regie: Nele Dehnenkamp
Mit: Marius Bernard, Milo und Mari sowie den vielen Stimmen des „Berliner Transembles“
Es sprachen: Karoline Horster und Makke Schneider
Ton und Technik: Matthias Fischenich und Noah von Kügelgen
WDR und Deutschlandfunk 2026
Länge: 53‘48
Der Klang der Vielfalt
Der Klang der Vielfalt
Nele Dehnenkamp arbeitet als freie Autorin und Regisseurin für Dokumentarfilme und Radio-Features. Sie studierte Sozialwissenschaften in Berlin und New York sowie Dokumentarfilmregie an der Filmakademie Baden-Württemberg. In ihren meist beobachtenden Arbeiten betrachtet sie die Erfahrungen von Traum und Trauma, häufig aus der Perspektive von Frauen. Ihre Filme wurden auf international renommierten Festivals wie IDFA, DOK Leipzig und in Palm Springs gezeigt und vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grimme-Preis. Zuletzt realisierte sie das Feature „Kleines Universum“ für den Deutschlandfunk.
Timo Stukenberg, geboren 1990 in Aachen, ist freier Journalist und Moderator. Er berichtet von Gerichten und aus Gefängnissen, von der Straße und vom Schreibtisch aus. In seinen Texten und Radiobeiträgen geht es um die extreme Rechte und Obdachlosigkeit, Strafvollzug und Gewalt gegen Frauen und Queers. Er ist Teil des Selbstlaut Kollektivs und Mitglied bei Freischreiber.