Ein Trans-Chor findet seine Stimmen

Der Klang der Vielfalt

53:39 Minuten
Eine Collage mit Strichmännchen, Papierschnipseln und offenen Mündern.
Wie klingt Vielfalt denn eigentlich? © Nele Dehnenkamp & Timo Stukenberg
Von Nele Dehnenkamp und Timo Stukenberg |
Audio herunterladen
Im Berliner Transemble finden Trans-Menschen einen geschützten Raum, um ihre Stimme neu zu entdecken. Die Doku begleitet Chorleiter Marius Bernard und erzählt von Empowerment, Identität, Vielfalt und der Suche nach der eigenen Stimme.
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
Wenn Menschen ihr Geschlecht angleichen, verändern sie häufig auch ihre Stimme. Für den ausgebildeten Sänger Marius Bernard war dieser Prozess so herausfordernd, dass er während seiner Transition beinahe aufgehört hätte zu singen. Um anderen diese Erfahrung zu ersparen, gründete er das „Berliner Transemble“ – einen der wenigen Chöre für Trans-Menschen in Deutschland. Für seine Mitglieder ist der Chor ein geschützter Raum, in dem sie ihre Stimme trainieren und mit ihr experimentieren können. Als Chorleiter arbeitet Marius Bernard bewusst ohne feste Stimmzuschreibungen: Alle entscheiden selbst und immer wieder neu, wie „weiblich“ oder „männlich“ sie klingen wollen. Damit fragt der Chor auch: Wie hängen Körper, Identität und Stimme zusammen?

Der Klang der Vielfalt
Ein Transchor findet seine Stimmen
Von Nele Dehnenkamp und Timo Stukenberg
Regie: Nele Dehnenkamp
Mit: Marius Bernard, Milo und Mari sowie den vielen Stimmen des „Berliner Transembles“
Es sprachen: Karoline Horster und Makke Schneider
Ton und Technik: Matthias Fischenich und Noah von Kügelgen
WDR und Deutschlandfunk 2026
Länge: 53‘48

Nele Dehnenkamp arbeitet als freie Autorin und Regisseurin für Dokumentarfilme und Radio-Features. Sie studierte Sozialwissenschaften in Berlin und New York sowie Dokumentarfilmregie an der Filmakademie Baden-Württemberg. In ihren meist beobachtenden Arbeiten betrachtet sie die Erfahrungen von Traum und Trauma, häufig aus der Perspektive von Frauen. Ihre Filme wurden auf international renommierten Festivals wie IDFA, DOK Leipzig und in Palm Springs gezeigt und vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grimme-Preis. Zuletzt realisierte sie das Feature „Kleines Universum“ für den Deutschlandfunk. 

Timo Stukenberg, geboren 1990 in Aachen, ist freier Journalist und Moderator. Er berichtet von Gerichten und aus Gefängnissen, von der Straße und vom Schreibtisch aus. In seinen Texten und Radiobeiträgen geht es um die extreme Rechte und Obdachlosigkeit, Strafvollzug und Gewalt gegen Frauen und Queers. Er ist Teil des Selbstlaut Kollektivs und Mitglied bei Freischreiber.

Empfehlungen
Zur Startseite