Koordinaten: 58°08.489'N, 23°59.204'E. Größe: 16,38 km². Entfernung vom estnischen Festland: 1 Stunde und vier Minuten.

Kihnu – eine abgelegene Fischerinsel im Meerbusen von Riga.

Wenn die Männer zur See fahren, bleiben die Frauen zuhause. Bestellen Felder. Begehen religiöse Rituale. Bewahren Traditionen. Die estnische Insel beherbergt, so sagen manche, das letzte Matriarchat Europas.

Kein Arzt, kein Friseur, keine Polizei. Doch Kihnus Isolation löst sich auf, ganz langsam. Im Sommer kommen Touristen. Ein paar mehr, jedes Jahr. Eine Highspeed-Internetverbindung wirft den Anker ans Festland. Unweit der Insel wird ein Offshore-Windpark geplant. Das Ende der Fischerei? Wenn die Männer nicht mehr aufs Meer hinausfahren, was ist dann noch übrig vom Matriarchat?

Seit 2003 zählt die Insel mit ihren Traditionen, Bräuchen und Strickmustern zum immateriellen Weltkulturerbe. Kihnu strickt an der Zukunft. Gelingt es den Frauen, die Fäden selbst in der Hand zu behalten?

Von einem Leben zwischen Melancholie und Utopie.

Bildergalerie zum Feature Eine Fischerhütte im Norden der Insel © Deutschlandradio / Julia Schulz Auf dem kleinen Inselfriedhof werden die Beerdigungsriten von Frauen geleitet © Deutschlandradio / Julia Schulz Erklärt Touristen das Leben auf der Insel - Mare Mätas von der „Kihnu Cultural Space Stiftung“ © Deutschlandradio / Julia Schulz Die Inselgemeinde bekennt sich zum orthodoxen Christentum © Deutschlandradio / Julia Schulz Erlebt Männer- und Frauenrollen über Generationen - die 94-jährige Virve-Elfriide Köster © Deutschlandradio / Julia Schulz

Utoopia.

Die Frauen vom Meer

Von Julia Schulz



Mit: Lilith Stangenberg, Stephanie Stremler, Manuela Alphons,

Robert Oschatz, Susanne Barth, Sigrid Burkholder,

Jonas Baeck, Claudia Mischke und Karolina Horster

Ton und Technik: Eva Pöpplein, Jens Müller und Lukas Fehling

Regie: die Autorin

Redaktion: Thilo Guschas

Produktion: Deutschlandfunk/SWR 2022

(Wiederholung vom 14.10.2022)