Donald Trump hat Angst vor Elmo

Ernie und Bert, Samson, das Krümelmonster und Elmo: Die Figuren sind weltweit bekannt. In 150 Ländern, in dutzenden Sprachen tauchen Kinder in die Welt der Sesamstraße ein. Bis der Show in manchen Ländern der Kampf angesagt wurde: etwa in Russland durch Putin, in Afghanistan durch die Taliban, im Irak und sogar in den USA durch Trump. Warum ist eine Kindersendung ins Fadenkreuz der Kulturkämpfer geraten?