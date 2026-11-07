doku drops 17: places
Zusammenstellung: Judith Geffert und Ingo Kottkamp
Moderation: Judith Geffert
Ton: Azadê Peşmen (Mesopotamian Garden), Ingo Kottkamp (Beyond The Yellow Haze), Judith Geffert (gesamte Folge)
Deutschlandfunk 2026
Länge: 27'41
Wiederholung am 8. November, 20.05 Uhr, Deutschlandfunk
doku drops 17: places – jeden Monat neue Kurzdokus
27:46 Minuten
Egal, wie weit entfernt wir von einem Ort sind – seine Energie, sein Rhythmus, seine ständige Transformation klingen in uns weiter. Neue doku drops reisen mit den Ohren nach Erbil (Autonome Region Kurdistan, Nordirak) und Lagos (Nigeria).
Mit folgenden Kurzdokus:
Mesopotamian Garden
Von Azadê Peşmen
Weite Landschaften, Gemeinschaft, Zusammensein – so sieht der Mesopotamische Garten für Azadê Peşmen aus. Unterbrochen vom unablässigen Sound der Drohnen in einem Krieg, der über die Köpfe der Menschen hinweg geführt wird.
doku drops 17: places
Mesopotamian Garden
07.11.2026
10:07 Minuten
Beyond The Yellow Haze
Von Emeka Ogboh
Von Ojuelegba in Lagos fahren die berühmten gelben Busse in alle Teile Nigerias – hier kehrt niemals Ruhe ein. Emeka Ogboh hat seine Klänge und ihre Energie aufgenommen. Und damit fängt die Transformation erst an.
doku drops 17: places
Beyond The Yellow Haze
07.11.2026
09:52 Minuten
Alle Folgen von doku drops gibt es hier.
In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.
Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne, der Vorgängersendung von doku drops.
doku drops 17: places
„doku drops“ ist das monatliche Magazin für kurzes dokumentarisches Audio: „doku“. Und „drops“ steht für: süße Drops, saure Drops, Tropfen, die Wellen schlagen, Tränen der Freude, der Rührung oder der Wut, Mike drops, kleine Einheiten, die Teil eines größeren Ganzen sind. In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.