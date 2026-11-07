doku drops 17: places – jeden Monat neue Kurzdokus

Mit folgenden Kurzdokus:

Mesopotamian Garden

Von Azadê Peşmen

Weite Landschaften, Gemeinschaft, Zusammensein – so sieht der Mesopotamische Garten für Azadê Peşmen aus. Unterbrochen vom unablässigen Sound der Drohnen in einem Krieg, der über die Köpfe der Menschen hinweg geführt wird.

doku drops 17: places Mesopotamian Garden 10:07 Minuten

Beyond The Yellow Haze

Von Emeka Ogboh

Von Ojuelegba in Lagos fahren die berühmten gelben Busse in alle Teile Nigerias – hier kehrt niemals Ruhe ein. Emeka Ogboh hat seine Klänge und ihre Energie aufgenommen. Und damit fängt die Transformation erst an.

doku drops 17: places Beyond The Yellow Haze 09:52 Minuten

Alle Folgen von doku drops gibt es hier

In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.

Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne , der Vorgängersendung von doku drops.

doku drops 17: places

Zusammenstellung: Judith Geffert und Ingo Kottkamp

Moderation: Judith Geffert

Ton: Azadê Peşmen (Mesopotamian Garden), Ingo Kottkamp (Beyond The Yellow Haze), Judith Geffert (gesamte Folge)

Deutschlandfunk 2026

Länge: 27'41



Wiederholung am 8. November, 20.05 Uhr, Deutschlandfunk