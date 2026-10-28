Wir sind das Volk (4/4)
Nach dem Theaterstück am Deutschen Nationaltheater Weimar
Von Eva Bormann und Luise Voigt
Regie: Luise Voigt
Mit: Annelie Korn, Dascha Trautwein, Katharina Hackhausen, Calvin Noel Auer, Fabian Hagen, Nahuel Häfliger, Bastian Heidenreich, Marcus Horn, Nadja Robiné, Roxana Safarabadi und Janus Torp
Komposition: Frederik Werth
Ton: Jean Szymczak
Regieassistenz: Assunta Allegiani
Deutschlandfunk 2026
Länge: 52'09
Wir sind das Volk (4/4) – Weimarer Lebensgeschichten
Wir sind das Volk (4/4)
Luise Voigt, geboren 1985, Regisseurin, Autorin, Medienkünstlerin. Sie inszeniert an Theatern, darunter das Schauspiel Hannover, Residenztheater München, Schauspielhaus Frankfurt, und realisiert Hörspiele.
Eva Bormann, geboren 1982, Dramaturgin und Autorin. Engagements u.a. an Theatern in Bochum, Heilbronn, Marburg, Leipzig, Weimar und Wien. Sie war Stipendiatin in Klagenfurt und Istanbul sowie Autorin beim Drama Lab 2025 der Wiener Wortstätten.