Wir sind das Volk (4/4) – Weimarer Lebensgeschichten

52:46 Minuten
Szenenfoto aus der Produktion "Wir sind das Volk" am Deutschen Nationaltheater Weimar: Schauspielende auf einer dunklen Bühne blicken Richtung Publikum, hinter ihnen eine Projektion der Erdkugel.
Was meinen wir, wenn wir von uns und dem Volk sprechen? © Szenenfoto aus der Produktion am DNT Weimar / © Candy Welz / Bearbeitung: Deutschlandradio
Von Eva Bormann und Luise Voigt |
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• Nach Interviews • Sie alle haben ihre eigenen Geschichten, Verletzungen, Fragen und Antworten. „Wir sind das Volk“ lässt 50 Stimmen zu Wort kommen und macht sich auf die Suche danach, warum wir oft gespalten und manchmal einig sind.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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„Das ham wir natürlich viel zu wenig gemacht nach 1990, Geschichten erzählt.“ „Es ist ‘ne Kunst, sich zuzuhören und … das muss man auch üben, also das ist ja nicht was, was man einfach so mal macht.“ „Das hab ich manchmal schon gedacht, dass man eigentlich so ‘ne Art Neues Forum wieder brauchte, wo man sich wirklich austauscht und sich zuhört.“
„Wir“ sind das Volk – aber was verbindet und was trennt uns? 50 Menschen aus Weimar und Thüringen erzählen, formulieren Kritik, werden sich ihres Glücks bewusst und denken über „uns“ nach.
Zu Teil 1 des Hörspiels: Wir sind das Volk (1/4)

Wir sind das Volk (4/4)
Nach dem Theaterstück am Deutschen Nationaltheater Weimar
Von Eva Bormann und Luise Voigt

Regie: Luise Voigt
Mit: Annelie Korn, Dascha Trautwein, Katharina Hackhausen, Calvin Noel Auer, Fabian Hagen, Nahuel Häfliger, Bastian Heidenreich, Marcus Horn, Nadja Robiné, Roxana Safarabadi und Janus Torp
Komposition: Frederik Werth
Ton: Jean Szymczak
Regieassistenz: Assunta Allegiani
Deutschlandfunk 2026
Länge: 52'09

Luise Voigt, geboren 1985, Regisseurin, Autorin, Medienkünstlerin. Sie inszeniert an Theatern, darunter das Schauspiel Hannover, Residenztheater München, Schauspielhaus Frankfurt, und realisiert Hörspiele.

Eva Bormann, geboren 1982, Dramaturgin und Autorin. Engagements u.a. an Theatern in Bochum, Heilbronn, Marburg, Leipzig, Weimar und Wien. Sie war Stipendiatin in Klagenfurt und Istanbul sowie Autorin beim Drama Lab 2025 der Wiener Wortstätten.

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