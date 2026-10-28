Wir sind das Volk (4/4) – Weimarer Lebensgeschichten

„Das ham wir natürlich viel zu wenig gemacht nach 1990, Geschichten erzählt.“ „Es ist ‘ne Kunst, sich zuzuhören und … das muss man auch üben, also das ist ja nicht was, was man einfach so mal macht.“ „Das hab ich manchmal schon gedacht, dass man eigentlich so ‘ne Art Neues Forum wieder brauchte, wo man sich wirklich austauscht und sich zuhört.“