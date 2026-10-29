Kurzstrecke 172
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Johann Mittmann und Ingo Kottkamp
Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2026
Kurzstrecke 172 – Hörstücke aus der freien Szene
53:56 Minuten
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute unter anderem mit einem Stück, das dem legendären Synthesizer-Designer Rob Hordijk gewidmet ist.
Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen freie, innovative, zeitgemäße Audioproduktionen aus den Genres Feature, Hörspiel und Klangkunst vor.
In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke:
Bühne Unser
Von Silas Degen
Von Silas Degen
Der Zauberwald
Von Stefan Fabry
Von Stefan Fabry
Stardust (4RH)
Von Richard Scott
Von Richard Scott
Lasst von Euch hören!
Euch interessieren Geschichten zum Hören?
Schickt uns eure Hörstücke!
Alle Informationen hier.
Euch interessieren Geschichten zum Hören?
Schickt uns eure Hörstücke!
Alle Informationen hier.
Call for audio works!
Are you interested in storytelling with sound?
Send us your audio pieces!
More Information here.
Are you interested in storytelling with sound?
Send us your audio pieces!
More Information here.
Kurzstrecke 172