Kurzstrecke 172 – Hörstücke aus der freien Szene

53:56 Minuten
Großer modularer Synthesizer
"Stardust" ist dem Synthesizer-Designer Rob Hordijk gewidmet und wurde auf einem seiner Synthesizer realisiert © grafart / Getty Images
Moderation: Johann Mittmann und Ingo Kottkamp |
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Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute unter anderem mit einem Stück, das dem legendären Synthesizer-Designer Rob Hordijk gewidmet ist.
Das Bild zeigt einen Mann ohne Kopf und mit blauem Rauch
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PodcastHörspiel (Freispiel)

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Unsere Freispiel-Produktionen finden Sie in unserem gemeinsamen Hörspiel-Podcast, den Sie hier... Mehr anzeigen

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Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen freie, innovative, zeitgemäße Audioproduktionen aus den Genres Feature, Hörspiel und Klangkunst vor.
In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke:
Bühne Unser 
Von Silas Degen  
Der Zauberwald 
Von Stefan Fabry  
Stardust (4RH) 
Von Richard Scott 
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Kurzstrecke 172
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Johann Mittmann und Ingo Kottkamp
Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2026

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