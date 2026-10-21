Wir sind das Volk (3/4) – Weimarer Lebensgeschichten

50:30 Minuten
Szenenfoto aus der Produktion "Wir sind das Volk" am Deutschen Nationaltheater Weimar: Schauspielende auf einer dunklen Bühne blicken Richtung Publikum, hinter ihnen eine Projektion der Erdkugel.
Was verbindet, was trennt ein "Wir" voneinander? © Szenenfoto aus der Produktion am DNT Weimar / © Candy Welz
Von Eva Bormann und Luise Voigt |
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• Nach Interviews • Welche Menschen bilden heute „das Volk“? Was verbindet und was trennt uns vom „Wir“? 50 Personen aus Thüringen, systemkritisch, liberal, konservativ und fortschrittlich, erzählen von sich und üben Kritik. Entstanden ist ein vielstimmiges „Wir“.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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„Ich denk mir halt: Okay, bevor wir als Gesellschaft wirklich zu‘nanderfinden, muss es nochmal schlimmer werden, damit wir sehen: Was is noch nich geklärt.“ „Wir ham ja schon Theatergäste, die dann sagen ‚Na, die Thüringer sind ja auch AfD-Wähler‘ – Nee, simmer nich!“ Das Hörspiel basiert auf Gesprächen mit 50 Menschen, die zwischen 1929 und 2008 geboren sind.
Zu Teil 1 des Hörspiels: Wir sind das Volk (1/4)
Zu Teil 4 des Hörspiels: Wir sind das Volk (4/4)

Wir sind das Volk (3/4)
Nach dem Theaterstück am Deutschen Nationaltheater Weimar
Von Eva Bormann und Luise Voigt

Regie: Luise Voigt
Mit: Annelie Korn, Dascha Trautwein, Katharina Hackhausen, Calvin Noel Auer, Fabian Hagen, Nahuel Häfliger, Bastian Heidenreich, Marcus Horn, Nadja Robiné, Roxana Safarabadi und Janus Torp
Komposition: Frederik Werth
Ton: Jean Szymczak
Regieassistenz: Assunta Allegiani
Deutschlandfunk 2026
Länge: 50'26

Teil 4 am 17. Oktober 2026 um 20.05 Uhr (Deutschlandfunk) und am 28. Oktober 2026 um 22.05 Uhr (Deutschlandfunk Kultur)

Luise Voigt, geboren 1985, Regisseurin, Autorin, Medienkünstlerin. Sie inszeniert an Theatern, darunter das Schauspiel Hannover, Residenztheater München, Schauspielhaus Frankfurt, und realisiert Hörspiele.

Eva Bormann, geboren 1982, Dramaturgin und Autorin. Engagements u.a. an Theatern in Bochum, Heilbronn, Marburg, Leipzig, Weimar und Wien. Sie war Stipendiatin in Klagenfurt und Istanbul sowie Autorin beim Drama Lab 2025 der Wiener Wortstätten.

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