Wir sind das Volk (3/4) – Weimarer Lebensgeschichten

„Ich denk mir halt: Okay, bevor wir als Gesellschaft wirklich zu‘nanderfinden, muss es nochmal schlimmer werden, damit wir sehen: Was is noch nich geklärt.“ „Wir ham ja schon Theatergäste, die dann sagen ‚Na, die Thüringer sind ja auch AfD-Wähler‘ – Nee, simmer nich!“ Das Hörspiel basiert auf Gesprächen mit 50 Menschen, die zwischen 1929 und 2008 geboren sind.