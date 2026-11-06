Gozar – Klangkunst mit Alltagsgeräuschen aus dem Iran

52:05 Minuten
Eine Wasserquelle bricht aus einem Felsen hervor.
Die Klangkünstlerin pantea erzählt vom Iran, seinem akustischen Erbe und dem Übergang in eine ungewisse Zukunft © pantea
Von pantea |
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Wie klingt der Alltag im Iran? Die Künstlerin pantea komponiert mit Geräuschen aus dem gemeinschaftlich betriebenen „Khamoosh“-Archiv. Sie zeigen ein Land im Wandel.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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„Khamoosh“ ist ein community-basiertes Archiv, in dem Alltagsgeräusche mit Bezug zum Iran gesammelt werden. Der Ruf eines ausgestorbenen Vogels ist dort ebenso archiviert wie Aufnahmen von Frauen, die eine verbotene Tätigkeit ausüben. Mit „Gozar“ (Farsi für „Übergang“) erzählt pantea kollaborativ und vielstimmig: von einem akustischen Erbe, das über verschiedene Musiktraditionen hinausreicht; von einem Land, das mehr ist als ein geografischer Ort; von Übergangszeit und Unsicherheit.

Gozar
Von pantea
Mischung: Porya Hatami
Unterstützung bei der Archivrecherche: Iga Reichel und Eric Usner
Deutschlandfunk/Cashmere Radio 2026
Länge: 49’16

pantea (Pantea Armanfar) ist eine Künstlerin, Kulturarbeiterin und Autorin aus dem Iran. Sie ist Mitbegründerin von „Khamoosh“, einem community-basierten Archiv, das Alltagsgeräusche mit Bezug zum Iran archiviert. Ihr Ziel: das akustische Erbe des Irans bewahren, erforschen, dekolonisieren, neu interpretieren und remixen.

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