Gozar
Von pantea
Mischung: Porya Hatami
Unterstützung bei der Archivrecherche: Iga Reichel und Eric Usner
Deutschlandfunk/Cashmere Radio 2026
Länge: 49’16
Gozar – Klangkunst mit Alltagsgeräuschen aus dem Iran
52:05 Minuten
Wie klingt der Alltag im Iran? Die Künstlerin pantea komponiert mit Geräuschen aus dem gemeinschaftlich betriebenen „Khamoosh“-Archiv. Sie zeigen ein Land im Wandel.
„Khamoosh“ ist ein community-basiertes Archiv, in dem Alltagsgeräusche mit Bezug zum Iran gesammelt werden. Der Ruf eines ausgestorbenen Vogels ist dort ebenso archiviert wie Aufnahmen von Frauen, die eine verbotene Tätigkeit ausüben. Mit „Gozar“ (Farsi für „Übergang“) erzählt pantea kollaborativ und vielstimmig: von einem akustischen Erbe, das über verschiedene Musiktraditionen hinausreicht; von einem Land, das mehr ist als ein geografischer Ort; von Übergangszeit und Unsicherheit.
Gozar
pantea (Pantea Armanfar) ist eine Künstlerin, Kulturarbeiterin und Autorin aus dem Iran. Sie ist Mitbegründerin von „Khamoosh“, einem community-basierten Archiv, das Alltagsgeräusche mit Bezug zum Iran archiviert. Ihr Ziel: das akustische Erbe des Irans bewahren, erforschen, dekolonisieren, neu interpretieren und remixen.