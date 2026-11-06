Gozar – Klangkunst mit Alltagsgeräuschen aus dem Iran

„Khamoosh“ ist ein community-basiertes Archiv, in dem Alltagsgeräusche mit Bezug zum Iran gesammelt werden. Der Ruf eines ausgestorbenen Vogels ist dort ebenso archiviert wie Aufnahmen von Frauen, die eine verbotene Tätigkeit ausüben. Mit „Gozar“ (Farsi für „Übergang“) erzählt pantea kollaborativ und vielstimmig: von einem akustischen Erbe, das über verschiedene Musiktraditionen hinausreicht; von einem Land, das mehr ist als ein geografischer Ort; von Übergangszeit und Unsicherheit.