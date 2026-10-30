Klangkunst über Aufrüstung

„pssst Leopard 2A7+“ ist eine klangliche Untersuchung aus dem Jahr 2014. Im Zentrum stehen die offenen Geheimnisse um den Panzer, der Leopard heißt: Er wird gebaut, um gegen innere Feinde vorzugehen – zur Befriedung von Unruhen, Protesten und Aufständen im urbanen Raum. Fiktive Fieldrecordings von den Produktions- und Einsatzorten, manipulierte Geräusche aus dem Kettenfahrzeug und Briefe an den Leopard entwerfen eine ambivalente Szenerie. Die scheinbar eindeutigen Funktionen des Kriegsgerätes werden unterwandert. Das Tier trennt sich vom Kettenfahrzeug.