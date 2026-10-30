Klangkunst über Aufrüstung

pssst Leopard 2A7+
Konzeption und Umsetzung: Natascha Sadr Haghighian
Sprecher: Stephan Thierbach und Barbara Becker
Ton und Technik: Andreas Narr und Eugenie Kleesattel
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2014
Länge: 47'09
Eine Wiederholung vom 01.08.2014
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Dank an Erik Wiegand, Marcus Gammel, Ute Waldhausen, Daniela Reina T'éllez, Ayse Guelec (Aysche Guelech), Pola Sieverding, Jasper Kettner, Esther Schelander und die Panzerlehrbrigade 9 der Bundeswehr.
Natascha Sadr Haghighian ist Künstlerin. In ihren Arbeiten setzt sie sich unter anderem kritisch mit Biografien im Kunstkontext auseinander. 2019 bespielte sie unter dem Pseudonym „Natascha Süder Happelmann“ – ein Kondensat aus Autokorrekturen und einer Fehlschreibung öffentlicher Stellen ihres eigenen Namens – den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig.