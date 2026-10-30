Klangkunst über Aufrüstung

pssst Leopard 2A7+

47:16 Minuten
19.04.2018, Niedersachsen, Munster: Ein Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 A7 fährt auf dem Truppenübungsplatz Munster.
Wie klingt ein Kampfpanzer, der Leopard heißt? © picture alliance / Philipp Schulze / dpa
Von Natascha Sadr Haghighian |
Audio herunterladen
Im Rüstungsexportbericht stößt die Klangkünstlerin Natascha Sadr Haghighian 2014 auf den Panzer Leopard 2A7+. Seine Besonderheit: Er ist nicht für den Krieg gegen einen äußeren Feind gebaut.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
Aus dem PodcastKlangkunst

Podcast hören

PodcastHörspiel

Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt

Klassiker der Literatur, spannende Dramen, unterhaltende Erzählungen und innovatives... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
„pssst Leopard 2A7+“ ist eine klangliche Untersuchung aus dem Jahr 2014. Im Zentrum stehen die offenen Geheimnisse um den Panzer, der Leopard heißt: Er wird gebaut, um gegen innere Feinde vorzugehen – zur Befriedung von Unruhen, Protesten und Aufständen im urbanen Raum. Fiktive Fieldrecordings von den Produktions- und Einsatzorten, manipulierte Geräusche aus dem Kettenfahrzeug und Briefe an den Leopard entwerfen eine ambivalente Szenerie. Die scheinbar eindeutigen Funktionen des Kriegsgerätes werden unterwandert. Das Tier trennt sich vom Kettenfahrzeug.
Kampfpanzer vom Typ Leopard 2.
Feldaufnahmen vom Feldeinsatz des Leoparden-Panzers© Natascha Sadr Haghighian

pssst Leopard 2A7+
Konzeption und Umsetzung: Natascha Sadr Haghighian
Sprecher: Stephan Thierbach und Barbara Becker
Ton und Technik: Andreas Narr und Eugenie Kleesattel
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2014
Länge: 47'09
Eine Wiederholung vom 01.08.2014

Dank an Erik Wiegand, Marcus Gammel, Ute Waldhausen, Daniela Reina T'éllez, Ayse Guelec (Aysche Guelech), Pola Sieverding, Jasper Kettner, Esther Schelander und die Panzerlehrbrigade 9 der Bundeswehr.

Natascha Sadr Haghighian ist Künstlerin. In ihren Arbeiten setzt sie sich unter anderem kritisch mit Biografien im Kunstkontext auseinander. 2019 bespielte sie unter dem Pseudonym „Natascha Süder Happelmann“ – ein Kondensat aus Autokorrekturen und einer Fehlschreibung öffentlicher Stellen ihres eigenen Namens – den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig.

Zur Startseite