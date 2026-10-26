Human in the Loop
Autor und Regie: Lars Werner
Nach einer Recherche von Andrea Rehmsmeier
Mit: Katharina Schüttler, Max Schimmelpfennig, Mariann Yar, Friederike Walch, Zoe Magdalena Hagen, Jule Böwe, Joao d’Orey, Joyce Sanhá, Rosario Bona, Gilles Chevalier, Birgit Dölling, Torsten Föste, Christiane Guth, Lisa Heinrici, Haino Rindler, Georg Scharegg
Besetzung: Jutta Kommnick
Komposition: Richard Fickt und Hanni Kruscha
Ton und Technik: Andreas Stoffels, Julian Kretschel und Gunda Herke
Regieassistenz: Jürg Andreas Meister & Swantje Reuter
Dramaturgie: Sebastian Klauke
Deutschlandfunk 2026
Länge: 53‘18
Human in the Loop – Waffensysteme der Zukunft
Human in the Loop
Lars Werner (geb. 1988 in Dresden) ist Autor*in u. Hörspielregisseur*in. Werners Bühnenwerke wurden u. a. am Deutschen Theater Göttingen und Staatstheater Cottbus aufgeführt. Zuletzt erschien das Theaterstück und Hörspiel „Das Ende des Westens“ (RBB), das in der Shortlist für den BBC Best European Drama Award 2026 war.