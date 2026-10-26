Human in the Loop – Waffensysteme der Zukunft

Jenna Briss arbeitet als Personenschützerin im Silicon Valley. Doch ihr fehlen die Aufträge, seit einer ihrer Klienten bei einem Zwischenfall beinahe ums Leben gekommen wäre. Trotzdem zögert sie, als Daniel Kern – KI-Ingenieur des Techgiganten GoZone – sie um ihre Hilfe bittet. Daniel behauptet, jemand wolle ihn ermorden, legt aber weder Beweise vor, noch kann er Verdächtige nennen. Als tatsächlich ein Anschlag auf sein Leben verübt wird, springt Jenna ihm bei und deckt auf, dass der Feind aus einer unerwarteten Richtung angreift.