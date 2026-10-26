Human in the Loop – Waffensysteme der Zukunft

53:23 Minuten
Collage: Illustration einer urbanen Szene bei Sonnenuntergang: Menschen vor einer Skyline, vor dem Horizont ein großer humanoider Kopf.
Woher rührt die Gefahr für den Ingenieur einer Künstlichen Intelligenz? © smartboy10 / Getty Images
Von Lars Werner |
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Seit einem missglückten Einsatz hat Personenschützerin Jenna kaum noch Aufträge. Als ein KI-Ingenieur aus dem Silicon Valley sie um Hilfe bittet – ohne Beweise, ohne Verdächtigen –, nimmt sie trotzdem an. Ein Fehler? Oder ihre letzte Chance?
Das Bild zeigt eine Gestalt mit Mantel und Hut in der Dunkelheit. Der Krimi-Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur
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Jenna Briss arbeitet als Personenschützerin im Silicon Valley. Doch ihr fehlen die Aufträge, seit einer ihrer Klienten bei einem Zwischenfall beinahe ums Leben gekommen wäre. Trotzdem zögert sie, als Daniel Kern – KI-Ingenieur des Techgiganten GoZone – sie um ihre Hilfe bittet. Daniel behauptet, jemand wolle ihn ermorden, legt aber weder Beweise vor, noch kann er Verdächtige nennen. Als tatsächlich ein Anschlag auf sein Leben verübt wird, springt Jenna ihm bei und deckt auf, dass der Feind aus einer unerwarteten Richtung angreift.

Human in the Loop
Autor und Regie: Lars Werner
Nach einer Recherche von Andrea Rehmsmeier
Mit: Katharina Schüttler, Max Schimmelpfennig, Mariann Yar, Friederike Walch, Zoe Magdalena Hagen, Jule Böwe, Joao d’Orey, Joyce Sanhá, Rosario Bona, Gilles Chevalier, Birgit Dölling, Torsten Föste, Christiane Guth, Lisa Heinrici, Haino Rindler, Georg Scharegg
Besetzung: Jutta Kommnick
Komposition: Richard Fickt und Hanni Kruscha
Ton und Technik: Andreas Stoffels, Julian Kretschel und Gunda Herke
Regieassistenz: Jürg Andreas Meister & Swantje Reuter
Dramaturgie: Sebastian Klauke
Deutschlandfunk 2026
Länge: 53‘18

Lars Werner (geb. 1988 in Dresden) ist Autor*in u. Hörspielregisseur*in. Werners Bühnenwerke wurden u. a. am Deutschen Theater Göttingen und Staatstheater Cottbus aufgeführt. Zuletzt erschien das Theaterstück und Hörspiel „Das Ende des Westens“ (RBB), das in der Shortlist für den BBC Best European Drama Award 2026 war.

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