Fake Metal Jacket (2/2)
Nach dem Roman von Sven Recker
Bearbeitung: der Autor und Wolfgang Seesko
Regie: Wolfgang Seesko
Mit: Marc Hosemann, Hassan Akkouch, Guntbert Warns, Bernd Moss, Bernd Stegemann, Thomas Morris, Benjamin Kramme, Zainab Alsawah, Roman Kanonik, Walter Kreye, Isabelle Höpfner, Kim Schnitzer, Martin Reik, Tonio Arango, Bettina Kurth, Charlotte Müller, Max Urlacher, Andreas Tobias, Volker Wackermann, Johann Jürgens, Ilka Teichmüller, Assaf al Assaf, Muhammed Ahmad, Mazen Aljubbeh
Komposition: Martin Hornung
Musik: Sönke Rust (Gitarre), Rebekka Zachner (Violine)
Ton: Andreas Stoffels
Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019
Länge: 46'37
Eine Wiederholung vom 16.12.2019
„Fake Metal Jacket (2/2)“
„Kriegsreporter“ Peter Larsen muss Zweifel an der Echtheit seiner Beiträge zerstreuen © Getty Images / Anadolu / Ali Jadallah
Ein Kriegsreporter fliegt auf
46:41 Minuten
Peter Larsen ist Kriegsreporter, Social-Media-Profi und: ein begnadeter Fälscher. Als sein jahrelanger Betrug aufzufliegen droht, setzt er sich nach Beirut ab. Dort erwartet ihn eine böse Überraschung.
Was die Follower des Kriegsreporters Peter Larsen nicht wissen: All seine Frontberichte vom syrischen Bürgerkrieg sind Fälschungen, im Hobbykeller oder an Brandenburger Seen nachgestellt und aus dem Internet zusammengebastelt. Doch das Geschäft wird immer aufwendiger. Als Larsen aufzufliegen droht, setzt er sich nach Beirut ab, um die bildschöne Cousine seines Komplizen Ahmad zu treffen und nach Deutschland zu holen. Noch ahnt er nicht, dass der Fälschungsskandal bald sein kleinstes Problem sein wird. Ein Krimi über die Wahrheit im Zeitalter ihrer technischen Produzierbarkeit.
Fake Metal Jacket (2/2)
Sven Recker wurde 1973 in Bühl/Baden geboren und lebt in Berlin. Er arbeitete mehrere Jahre lang als Journalist, bevor er ab 2002 einige Zeit als Not- und Katastrophenhelfer in Krisenregionen reiste. Neben seiner Autorentätigkeit schult er seit 2009 Journalisten u.a. aus Libyen, Ägypten, Tunesien vor Ort. Seine beiden weiteren Romane „Krume Knock Out“ (2015) und „Der Afrik“ (2023) wurden vom SWR als Hörspiele veröffentlicht.