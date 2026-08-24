Lose the Rich
Von David Moser, Franziska Margarete Hoenisch und Lukas Rüppel
Regie: die AutorInnen
Mit: Max von Pufendorf, Marek Harloff, Leon Ullrich, Birte Schnöink, Hedi Kriegeskotte, Bernhard Schütz, Hannah Schutsch, Rubi Lorentz
Besetzung: Sabine Bohnen
Komposition: Benedikt Brachtel
Ton und Technik: Andreas Stoffels, Susanne Beyer
Regieassistenz: Beate Becker
Dramaturgie: Jakob Schumann
Deutschlandfunk Kultur 2023
Länge: 55‘04
Eine Wiederholung vom 23.06.2023
Reichen-Virus auf hoher See
Lose the Rich
David Moser studierte Schauspiel- und Opernregie an der Theaterakademie August Everding in München und Szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin. Er arbeitet als Autor und Regisseur, u.a. am Münchner Residenztheater, am Theater Osnabrück und am Stadttheater Ingolstadt.
Franziska Margarete Hoenisch studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis an der Universität Hildesheim und Fotografie an der Kunsthochschule in Athen. Anschließend absolvierte sie ein Regiestudium an der Filmakademie Baden-Württemberg und an der Filmhochschule La Fémis in Paris. Heute arbeitet sie als Regisseurin und Autorin für Film und Fernsehen.
Lukas Rüppel absolvierte seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Nach Engagements in Stuttgart, Frankfurt, Dresden sowie am Berliner Ensemble ist er gegenwärtig Schauspieler am Residenztheater in München.