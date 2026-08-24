„Lose the Rich"

Reichen-Virus auf hoher See

54:16 Minuten
Auf dem Deck eines fahrenden Schiffes wird mit drei Champagnerschalen angestoßen.
Ein Virus befällt nur die Superreichen. Können sie auf einer Yacht entkommen? © Yana Iskayeva / Getty Images
Von David Moser, Franziska Margarete Hoenisch und Lukas Rüppel |
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Eine mysteriöse Seuche rafft die Schönen und Reichen dahin. Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Doch Freikaufen geht diesmal nicht. Krimi-Satire über Verschwörungsmythen und Verlustängste.
Das Bild zeigt eine Gestalt mit Mantel und Hut in der Dunkelheit. Der Krimi-Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur
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Ob Kitzbühel, St. Peter-Ording oder Mar-a-Lago: Den Reichen bleibt das Herz stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein neuer Killer-Virus greift um sich – aber scheinbar nur in den Kreisen der besonders gut Betuchten. 
Um sich in Sicherheit zu bringen, folgt eine Gruppe Stars und Sternchen der Einladung von Raya. Mit ihrer vollautomatisierten Luxusyacht möchte die erfolgreiche App-Entwicklerin sich und einen auserwählten Kreis auf ihrer schottischen Privatinsel vor der Reichenseuche in Sicherheit bringen. Auf der Passagierliste stehen: ein hypochondrischer Social-Media-Star, ein Schönheitschirurg mit Kapitäns-Ambitionen, ein Sterne-Koch und ein Bildhauer mit Herzschmerz und handysüchtiger Tochter. Außerdem mit von der Partie: Claire, eine Schweizer Vermögensverwalterin, die mit einem Finanztrick für zusätzliche Immunität der Gäste sorgen möchte. 
Doch plötzlich liegt einer von ihnen tot im Kühlraum. Und eine blinde Passagierin an Bord wirft Fragen auf. Krimi-Satire über Verschwörungsmythen, Verlustängste und das Pech, Millionär zu sein. 

Lose the Rich
Von David Moser, Franziska Margarete Hoenisch und Lukas Rüppel
Regie: die AutorInnen
Mit: Max von Pufendorf, Marek Harloff, Leon Ullrich, Birte Schnöink, Hedi Kriegeskotte, Bernhard Schütz, Hannah Schutsch, Rubi Lorentz
Besetzung: Sabine Bohnen
Komposition: Benedikt Brachtel
Ton und Technik: Andreas Stoffels, Susanne Beyer
Regieassistenz: Beate Becker
Dramaturgie: Jakob Schumann
Deutschlandfunk Kultur 2023
Länge: 55‘04
Eine Wiederholung vom 23.06.2023

David Moser studierte Schauspiel- und Opernregie an der Theaterakademie August Everding in München und Szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin. Er arbeitet als Autor und Regisseur, u.a. am Münchner Residenztheater, am Theater Osnabrück und am Stadttheater Ingolstadt.

Franziska Margarete Hoenisch studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis an der Universität Hildesheim und Fotografie an der Kunsthochschule in Athen. Anschließend absolvierte sie ein Regiestudium an der Filmakademie Baden-Württemberg und an der Filmhochschule La Fémis in Paris. Heute arbeitet sie als Regisseurin und Autorin für Film und Fernsehen.

Lukas Rüppel absolvierte seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Nach Engagements in Stuttgart, Frankfurt, Dresden sowie am Berliner Ensemble ist er gegenwärtig Schauspieler am Residenztheater in München.

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