„Lose the Rich"

Ob Kitzbühel, St. Peter-Ording oder Mar-a-Lago: Den Reichen bleibt das Herz stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein neuer Killer-Virus greift um sich – aber scheinbar nur in den Kreisen der besonders gut Betuchten.

Um sich in Sicherheit zu bringen, folgt eine Gruppe Stars und Sternchen der Einladung von Raya. Mit ihrer vollautomatisierten Luxusyacht möchte die erfolgreiche App-Entwicklerin sich und einen auserwählten Kreis auf ihrer schottischen Privatinsel vor der Reichenseuche in Sicherheit bringen. Auf der Passagierliste stehen: ein hypochondrischer Social-Media-Star, ein Schönheitschirurg mit Kapitäns-Ambitionen, ein Sterne-Koch und ein Bildhauer mit Herzschmerz und handysüchtiger Tochter. Außerdem mit von der Partie: Claire, eine Schweizer Vermögensverwalterin, die mit einem Finanztrick für zusätzliche Immunität der Gäste sorgen möchte.