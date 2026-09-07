Vernagelt
Von Ulrich Land
Regie: Sven Stricker
Mit: Sonsee Neu, Heinz Werner Kraehkamp, Maria Hartmann, Bjarne Mädel, Timo Dierkes, Wolfgang Condrus, Chajim Koenigshofen, Wilfried Hochholdinger, Barbara Becker, Sebastian Becker, Gerd Grasse, Ulrike Hübschmann, Stephan Szász
Komposition: Frank Spilker
Ton und Technik: Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel
Produktion: Deutschlandradio Kultur 2008
Länge: 46'40
Eine Wiederholung vom 26.05.2008
„Vernagelt“
Was hatte der Tote mit dem umstrittenen Bau der Startbahn West zu tun? © Getty Images / iStockphoto / Iuliia Tolstikova
Cold Case mit Bjarne Mädel
46:42 Minuten
Wer tötete Walter Bruckner? 2008 findet die Polizei die Leiche des seit 1981 vermissten Forstarbeiters am Frankfurter Flughafen. Hat der Mord mit den damaligen Protesten gegen die Startbahn West zu tun? Krimi mit Bjarne Mädel.
Kommissar Droemel und seine Chefin Hartmann stehen vor einem Rätsel. Jeder erinnert sich an die Kämpfe gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens vor über 30 Jahren: Die Umweltschützer hatten versucht, das Abholzen der Bäume zu verhindern. Mit Nägeln sollte der Kahlschlag durch die Motorsägen sabotiert werden. Aber der Tote wurde in einem ganz anderen Waldstück gefunden.
Vernagelt
Ulrich Land, geboren 1956 in Köln, schreibt Lyrik, Prosa und Essays. Er ist der Verfasser von rund 100 Radiofeatures und Hörspielen, darunter das Kriminalhörspiel „Rheinsberger Restlaufzeit“ (Deutschlandradio Kultur 2011) und zuletzt „Norwegian Wood“ (WDR 2017) sowie „Hölderlins Heimsuchung“ (WDR 2020).