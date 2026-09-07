„Vernagelt“

Kommissar Droemel und seine Chefin Hartmann stehen vor einem Rätsel. Jeder erinnert sich an die Kämpfe gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens vor über 30 Jahren: Die Umweltschützer hatten versucht, das Abholzen der Bäume zu verhindern. Mit Nägeln sollte der Kahlschlag durch die Motorsägen sabotiert werden. Aber der Tote wurde in einem ganz anderen Waldstück gefunden.