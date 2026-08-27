Hörstücke aus der freien Szene

Kurzstrecke 170

54:22 Minuten
Aufnahme einer Kombination aus einer visuellen Installation samt zugehöriger Soundinstallation in einer Ausstellung.
Skulptur „Constellation Pegasus“ von Katinka Bock und Soundinstallation „Typical Records“ von Frank Merfort © Katinka Bock
Moderation: Ingrid Wenzel und Johann Mittmann |
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute mit Sounds aus einer Nähwerkstatt und einem Töpferatelier in China.
Das Bild zeigt einen Mann ohne Kopf und mit blauem Rauch
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PodcastHörspiel (Freispiel)

Das Bild zeigt einen Mann ohne Kopf und mit blauem Rauch

Unsere Freispiel-Produktionen finden Sie in unserem gemeinsamen Hörspiel-Podcast, den Sie hier... Mehr anzeigen

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In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke:
openear
Von Gerd Michalek
mutnegie
Von Carolin Krahl
Typical Records
Von Frank Merfort
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Kurzstrecke 170
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Ingrid Wenzel und Johann Mittmann
Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2026
Länge: 54'21

Wiederholung: 11.09.2026 um 00’05, Deutschlandfunk Kultur

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