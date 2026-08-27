Kurzstrecke 170
Feature, Hörspiel, Klangkunst – Die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene
Moderation: Ingrid Wenzel und Johann Mittmann
Produktion: Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2026
Länge: 54'21
Wiederholung: 11.09.2026 um 00’05, Deutschlandfunk Kultur
Hörstücke aus der freien Szene
Skulptur „Constellation Pegasus“ von Katinka Bock und Soundinstallation „Typical Records“ von Frank Merfort © Katinka Bock
Kurzstrecke 170
54:22 Minuten
Neue Hörkunst aus der freien Szene. Heute mit Sounds aus einer Nähwerkstatt und einem Töpferatelier in China.
In der aktuellen Ausgabe der Kurzstrecke:
openear
Von Gerd Michalek
Von Gerd Michalek
mutnegie
Von Carolin Krahl
Von Carolin Krahl
Typical Records
Von Frank Merfort
Von Frank Merfort
Kurzstrecke 170