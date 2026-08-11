Hörspiel nach Texten von Franz Kafka

Franz Kafka – Der Bau
Von Rebekka David
Regie: die Autorin
Mit: Bernardo Arias Porras, Jenny König
Komposition: Matthias Erhard
Ton und Technik: Martin Eichberg, Karl-Heinz Stevens
Mitarbeit: Elisabeth Panknin
Deutschlandfunk in Kooperation mit der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch 2018
Länge: 45'09
Franz Kafka - Der Bau
46:49 Minuten
• Literatur • Kafkas Erzählung handelt von einem Tier, das seinen Bau zum Schutz vor Feinden zunehmend erweitert und befestigt. Doch allmählich entsteht ein Labyrinth, in dem das Tier zum Gefangenen seines eigenen Verfolgungswahns wird.
„Ich lebe im Innersten meines Hauses in Frieden und inzwischen bohrt sich langsam und still der Gegner von irgendwoher an mich heran. Ich will nicht sagen, daß er besseren Spürsinn hat als ich; vielleicht weiß er ebensowenig von mir wie ich von ihm.“
Mit Ergänzungen durch Passagen aus Kafkas Briefen und Tagebüchern hat Rebekka David den Text auf die Befindlichkeit und die Wünsche des heutigen Menschen übertragen: die Tür hinter sich zuziehen, sich vor der Welt verschließen, sich einmal nur um sich selbst sorgen, taub und blind sein für eine immer bedrohlicher werdende, undurchschaubare Welt ... Und doch steigert sich die Angst zur Panik, je mehr Sicherungsmaßnahmen getroffen werden.
Mit Ergänzungen durch Passagen aus Kafkas Briefen und Tagebüchern hat Rebekka David den Text auf die Befindlichkeit und die Wünsche des heutigen Menschen übertragen: die Tür hinter sich zuziehen, sich vor der Welt verschließen, sich einmal nur um sich selbst sorgen, taub und blind sein für eine immer bedrohlicher werdende, undurchschaubare Welt ... Und doch steigert sich die Angst zur Panik, je mehr Sicherungsmaßnahmen getroffen werden.
Franz Kafka – Der Bau
Rebekka David, geboren 1993 in Leipzig, studierte Regie in Berlin. Inszenierungen u.a. am Staatstheater Braunschweig, dem Deutschen Theater Berlin, dem Theater Basel, dem Schauspiel Dortmund, dem Theater im Bahnhof Graz und an der Universität der Künste in Berlin. Hörspiele für den Deutschlandfunk und den SWR.