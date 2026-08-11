    Hörspiel nach Texten von Franz Kafka

    Franz Kafka - Der Bau

    46:49 Minuten
    Hörspiel nach Franz Kafkas gleichnamiger Erzählung: Glück und Paranoia sind eng verschwistert in diesem Bewußtseins-Labyrinth. Zu sehen: Ein Labyrinth aus Stufen, die teilweise ins Nichts führen.
    Hörspiel nach Franz Kafkas gleichnamiger Erzählung: Glück und Paranoia sind eng verschwistert in diesem Bewußtseins-Labyrinth © Getty Images / Yana Iskayeva
    Von Rebekka David |
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    • Literatur • Kafkas Erzählung handelt von einem Tier, das seinen Bau zum Schutz vor Feinden zunehmend erweitert und befestigt. Doch allmählich entsteht ein Labyrinth, in dem das Tier zum Gefangenen seines eigenen Verfolgungswahns wird.
    Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
    Aus dem PodcastHörspiel
    „Ich lebe im Innersten meines Hauses in Frieden und inzwischen bohrt sich langsam und still der Gegner von irgendwoher an mich heran. Ich will nicht sagen, daß er besseren Spürsinn hat als ich; vielleicht weiß er ebensowenig von mir wie ich von ihm.“
    Mit Ergänzungen durch Passagen aus Kafkas Briefen und Tagebüchern hat Rebekka David den Text auf die Befindlichkeit und die Wünsche des heutigen Menschen übertragen: die Tür hinter sich zuziehen, sich vor der Welt verschließen, sich einmal nur um sich selbst sorgen, taub und blind sein für eine immer bedrohlicher werdende, undurchschaubare Welt ... Und doch steigert sich die Angst zur Panik, je mehr Sicherungsmaßnahmen getroffen werden.
    Franz Kafka (1883-1924) - Passfoto mit eigenhändiger Unterschrift, um 1915/16.
    Franz Kafka (1883-1924) - Passfoto mit eigenhändiger Unterschrift, um 1915/16. © picture alliance / akg-images / Archiv K. Wagenbach

    Franz Kafka – Der Bau
    Von Rebekka David
    Regie: die Autorin
    Mit: Bernardo Arias Porras, Jenny König
    Komposition: Matthias Erhard
    Ton und Technik: Martin Eichberg, Karl-Heinz Stevens
    Mitarbeit: Elisabeth Panknin
    Deutschlandfunk in Kooperation mit der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch 2018
    Länge: 45'09

    Rebekka David, geboren 1993 in Leipzig, studierte Regie in Berlin. Inszenierungen u.a. am Staatstheater Braunschweig, dem Deutschen Theater Berlin, dem Theater Basel, dem Schauspiel Dortmund, dem Theater im Bahnhof Graz und an der Universität der Künste in Berlin. Hörspiele für den Deutschlandfunk und den SWR.

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