Mauerschau

Nele Stuhler, 1989 in Osterburg geboren, ist Autorin, Regisseurin und Performerin. Sie studierte Philosophie in Berlin, Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und Theaterschreiben in Graz. Sie arbeitet an zahlreichen Theatern im deutschsprachigen Raum, unter anderem auch mit ihrer Theatergruppe FUX und als Regie- und Textduo Stuhler/Koslowski. Für ihr Theaterstück „Fische“ erhielt sie den Münchner Förderpreis für deutschsprachige Dramatik und den Else-Lasker-Schüler-Stückepreis. Zuletzt: „Keine Ahnung“ (Deutschlandfunk Kultur 2020).