Resonant Resilience

Geflüchtet aus Myanmar, bedroht in Malaysia – die Klangkünstlerinnen Lynn Nandar Htoo und Victoria Yam schöpfen Kraft aus Musik und Klang. Damit sind sie nicht allein. In der Folge von Kolonialherrschaft und kaltem Krieg spielt Musik eine wichtige Rolle für viele Minderheiten in Südostasien. Mit traditionellen Volksliedern, Protestgesängen oder zeitgenössischer Popmusik feiern sie ihre Identitäten und artikulieren Widerstand gegen politische Unterdrückung. Htoo und Yam arbeiten dabei mit field recordings aus Yangon, Naturgeräuschen, analogen und digitalen Klängen.