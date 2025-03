Drei Schwestern reisen zu ihrer Mutter, die in einem Haus in Italien lebt, verwahrlost und verbittert. Sie verweigert den Kontakt zur Außenwelt, vor allem zu ihren Töchtern. Die drei sehr unterschiedlichen Frauen fahren trotzdem, um der Mutter beizustehen. Auf ihrer Fahrt geraten sie von der Strecke ab, bleiben in einem Sumpfgebiet stecken und erfahren dort ihre eigene Hilflosigkeit (und Wut darüber). Gleichzeitig gestehen sie sich die Kränkung ein, die von der jahrelangen Ablehnung durch die Mutter ausgeht. Sie suchen nach einer Antwort auf dieses Verhalten. In einem absurd-komödiantischen Showdown akzeptieren die Schwestern, dass die Mutter sich nicht ihren Vorstellungen fügt, nie gefügt hat und dass sie keine Antwort finden werden.