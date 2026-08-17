Charlies Himmelfahrt
Von Sabine Bohnen und Bernd Breitbach
Regie: Wolfgang Rindfleisch
Mit: Jürgen Thormann, Linda Olsansky, Stefan Witschi, Waldemar Kobus, Gottfried Breitfuß, Ernst Konarek, Michael Speer, Rudolf Guckelsberger
Ton und Technik: Christiana Schneggenburger und Renate Tiffert
Deutschlandradio Kultur 2005
Länge: 52‘07
Eine Wiederholung vom 27.11.2005
Krimi-Komödie über Charlie Chaplin
Charlies Himmelfahrt
Sabine Bohnen, geboren 1965 in Duisburg, studierte Philosophie und Pädagogik. Sie arbeitete u.a als Pressefotografin und Sozialarbeiterin und seit 2001 auch als Autorin. Seit 2007 ist sie bei Deutschlandfunk Kultur als Redaktionsassistentin tätig.
Bernd Breitbach, geboren 1961 in Duisburg, ist Musiker und Veranstaltungstechniker. Beide leben in Berlin und arbeiten seit 2000 gemeinsam als freie Hörspielmacher. 2002 belegten sie den 3. Platz beim Plopp!-Award für „Radio Trottoir“.