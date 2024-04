Gesine Schmidt, 1966 in Köln geboren, schreibt Theaterstücke und Hörspiele. Sie lebt und arbeitet als freie Autorin in Berlin. Hörstücke: „liebesrap“ (Deutschlandfunk 2010, Hörspiel des Monats und Grand Prix Marulić 2011), „Expats“ (Deutschlandfunk 2013), „Begehren“ (RBB 2017), „Pfirsichblütenglück“ (HR 2018), „Die Nutznießer“ (NDR 2018), „Mütter und Töchter. Die Lange Nacht einer besonderen Beziehung“ (Deutschlandfunk 2018). Zuletzt: „Happiness and Robots“ (Deutschlandfunk Kultur 2020, Journalistenpreis Informatik) und „Digital Afterlife. Für immer und dich“ (WDR 2023).