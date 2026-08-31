Selbst ist der Mord
Von Eric Kellermann
Regie: Rainer Clute
Mit: Wolfgang Condrus, Renate Küster, Herbert Stass, Fritz Mellinger, Oliver Elias, Klaus Jepsen, Helga Lehner, Katja Nottke, Renate Jamroszczyk, Erwin Schastok
RIAS Berlin 1984
Länge: 59‘44
„Selbst ist der Mord“
Wird jeder zum Mörder, wenn das Geld stimmt? © Dimensions / Getty Images
Hat Moral einen Preis?
59:12 Minuten
Ein Couvert voller Geld – und Anweisungen für einen Mord. In seiner Mittagspause macht ein Fremder Herrn Berger das Angebot seines Lebens. Aber lässt er sich auf die Pläne ein?
Ein Fremder setzt sich im Café Carré an Bergers Tisch. Er kennt Bergers Namen, seine Gewohnheiten, seine Personalakte. Und er verspricht ihm eine Millionen Mark. Alles, was Berger dafür tun muss, ist Klaus Wollny, Hotelier in Mittenwald, zu ermorden. Der Plan scheint perfekt: Das Opfer kennt ihn nicht, es gibt kein Motiv, und ganz Deutschland liegt zwischen Zielperson und Täter.
Zum 80-jährigen Jubiläum des RIAS: ein Stück von 1984, das eine unbequeme Frage stellt – wenn das Risiko gering und das Preisgeld hoch ist, was sind wir zu tun bereit?
Selbst ist der Mord