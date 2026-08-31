„Selbst ist der Mord“

Ein Fremder setzt sich im Café Carré an Bergers Tisch. Er kennt Bergers Namen, seine Gewohnheiten, seine Personalakte. Und er verspricht ihm eine Millionen Mark. Alles, was Berger dafür tun muss, ist Klaus Wollny, Hotelier in Mittenwald, zu ermorden. Der Plan scheint perfekt: Das Opfer kennt ihn nicht, es gibt kein Motiv, und ganz Deutschland liegt zwischen Zielperson und Täter.