Fake Metal Jacket (1/2)
Nach dem Roman von Sven Recker
Bearbeitung: der Autor und Wolfgang Seesko
Regie: Wolfgang Seesko
Mit: Marc Hosemann, Hassan Akkouch, Guntbert Warns, Bernd Moss, Bernd Stegemann, Thomas Morris, Benjamin Kramme, Zainab Alsawah, Roman Kanonik, Walter Kreye, Isabelle Höpfner, Kim Schnitzer, Martin Reik, Tonio Arango, Bettina Kurth, Charlotte Müller, Max Urlacher, Andreas Tobias, Volker Wackermann, Johann Jürgens, Ilka Teichmüller, Assaf al Assaf, Muhammed Ahmad, Mazen Aljubbeh
Komposition: Martin Hornung
Musik: Sönke Rust (Gitarre), Rebekka Zachner (Violine)
Ton und Technik: Andreas Stoffels, Susanne Beyer, Sonja Rebel
Deutschlandfunk Kultur 2019
Länge: 52'34
Eine Wiederholung vom 09.12.2019
Teil 2 am 21. September 22.05 Uhr
Ein Kriegsreporter fliegt auf
Fake Metal Jacket (1/2)
Sven Recker wurde 1973 in Bühl/Baden geboren und lebt in Berlin. Er arbeitete mehrere Jahre lang als Journalist, bevor er ab 2002 einige Zeit als Not- und Katastrophenhelfer in Krisenregionen reiste. Neben seiner Autorentätigkeit schult er seit 2009 Journalisten u.a. aus Libyen, Ägypten, Tunesien vor Ort. Seine beiden weiteren Romane „Krume Knock Out“ (2015) und „Der Afrik“ (2023) wurden vom SWR als Hörspiele veröffentlicht.