„Fake Metal Jacket (1/2)“

Ein Kriegsreporter fliegt auf

52:38 Minuten
Ein Mann mit einer kugelsicheren Weste, die die Aufschrift „PRESS“ trägt, steht mit dem Rücken zur Kamera vor einem verdorrten Feld, aus dem vereinzelt Rauch aufsteigt.
Warum in Krisengebieten das Leben riskieren, wenn man den Krieg auch zu Hause nachstellen kann? © Getty Images / SOPA Images / Lightrocket
Nach dem Roman von Sven Recker |
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Kriegsreporter Peter Larsen liefert spektakuläre Bilder aus Syrien – doch gedreht wird an Brandenburger Seen. Gemeinsam mit seinem Komplizen Ahmad fälscht er die Realität, bis ein hartnäckiger Blogger sein Lügenkonstrukt bedroht.
Das Bild zeigt eine Gestalt mit Mantel und Hut in der Dunkelheit. Der Krimi-Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur
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Auf Facebook und Twitter berichtet der Kriegsreporter Peter Larsen live vom syrischen Bürgerkrieg und beliefert die Medienhäuser daheim mit Frontberichten. Nur: Es ist alles Fake. Die Fluchtszenen im Schlauchboot dreht er an Brandenburger Baggerseen, und seine syrischen Flüchtlinge sind afghanische Asylbewerber. Fürs Arabische ist sein Kumpel und Komplize Ahmad zuständig, den Rest findet er im Internet – Hauptsache es entspricht den Erwartungen. Doch dann verändern ein Terroranschlag in Europa und ein hartnäckiger Blogger die Lage, und Larsen muss handeln. Ein Krimi über die Wahrheit im Zeitalter ihrer technischen Produzierbarkeit.

Fake Metal Jacket (1/2)
Nach dem Roman von Sven Recker
Bearbeitung: der Autor und Wolfgang Seesko
Regie: Wolfgang Seesko
Mit: Marc Hosemann, Hassan Akkouch, Guntbert Warns, Bernd Moss, Bernd Stegemann, Thomas Morris, Benjamin Kramme, Zainab Alsawah, Roman Kanonik, Walter Kreye, Isabelle Höpfner, Kim Schnitzer, Martin Reik, Tonio Arango, Bettina Kurth, Charlotte Müller, Max Urlacher, Andreas Tobias, Volker Wackermann, Johann Jürgens, Ilka Teichmüller, Assaf al Assaf, Muhammed Ahmad, Mazen Aljubbeh
Komposition: Martin Hornung
Musik: Sönke Rust (Gitarre), Rebekka Zachner (Violine)
Ton und Technik: Andreas Stoffels, Susanne Beyer, Sonja Rebel
Deutschlandfunk Kultur 2019
Länge: 52'34
Eine Wiederholung vom 09.12.2019

Teil 2 am 21. September 22.05 Uhr

Sven Recker wurde 1973 in Bühl/Baden geboren und lebt in Berlin. Er arbeitete mehrere Jahre lang als Journalist, bevor er ab 2002 einige Zeit als Not- und Katastrophenhelfer in Krisenregionen reiste. Neben seiner Autorentätigkeit schult er seit 2009 Journalisten u.a. aus Libyen, Ägypten, Tunesien vor Ort. Seine beiden weiteren Romane „Krume Knock Out“ (2015) und „Der Afrik“ (2023) wurden vom SWR als Hörspiele veröffentlicht.

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