„Flashback“

Staatsanwältin Jorinde Peters vernimmt den 40-jährigen Michael Heckmann, der seit Jahren behauptet, der Mörder seines Bruders und dessen Freundin zu sein. Der Fall wurde immer wieder zu den Akten gelegt. Mit Heckmann, der als Patient in einer psychiatrischen Klinik lebt, will Peters herausfinden, was vor mehr als 25 Jahren im hessischen Vogelsberg wirklich passiert ist. Damals versuchte die „Hydroguerilla“ das Abpumpen von Grundwasser zu verhindern. Bald schon erkennt Peters, dass sie selbst in diesen Fall involviert ist.