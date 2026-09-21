„Flashback“

Krimi mit Jens Wawrczeck

54:18 Minuten
Hinter einer wehende Gardine zeichnen sich die Konturen einer Frau ab, die an einem Fenster steht.
Die Vergangenheit überrollt Staatsanwältin Jorinde Peters, als sie einen 25 Jahre alten Fall neu aufrollt © Getty Images / Argider Aparicio San Felices
Von Anja Herrenbrück |
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Jorinde Peters rollt einen alten Fall neu auf: Hat Michael Heckmann tatsächlich seinen Bruder und dessen Freundin vor 25 Jahren umgebracht, wie er seitdem hartnäckig behauptet? Mit Jens Wawrczeck.
Das Bild zeigt eine Gestalt mit Mantel und Hut in der Dunkelheit. Der Krimi-Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur
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Staatsanwältin Jorinde Peters vernimmt den 40-jährigen Michael Heckmann, der seit Jahren behauptet, der Mörder seines Bruders und dessen Freundin zu sein. Der Fall wurde immer wieder zu den Akten gelegt. Mit Heckmann, der als Patient in einer psychiatrischen Klinik lebt, will Peters herausfinden, was vor mehr als 25 Jahren im hessischen Vogelsberg wirklich passiert ist. Damals versuchte die „Hydroguerilla“, das Abpumpen von Grundwasser zu verhindern. Bald schon erkennt Peters, dass sie selbst in diesen Fall involviert ist.
Christian Rogler bei den Aufnahmen zu "Flashback"
Christian Rogler bei den Aufnahmen zu "Flashback"© Deutschlandradio / Sandro Most
Eva Meckbach bei den Aufnahmen für "Flashback".
Eva Meckbach bei den Aufnahmen für "Flashback".© Deutschlandradio / Sandro Most

Flashback
Von Anja Herrenbrück
Regie: Stefanie Lazai
Mit: Eva Meckbach, Jens Wawrczek, Wilfried Hochholdinger, Christian Rogler, Susanne Beyer
Komposition: Lou Favorite
Ton und Technik: Bernd Friebel und Susanne Beyer
Deutschlandradio Kultur 2011
Länge: 54'16
Eine Wiederholung vom 09.01.2012

Anja Herrenbrück, geboren 1974 in Neuenhaus in Niedersachsen, lebt als Regisseurin und Hörspielmacherin in Berlin. Sie studierte Germanistik, Soziologie und Pädagogik. In den letzten Jahren inszenierte sie zahlreiche Hörspiele und eigene Audiostücke.

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