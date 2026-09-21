Flashback
Von Anja Herrenbrück
Regie: Stefanie Lazai
Mit: Eva Meckbach, Jens Wawrczek, Wilfried Hochholdinger, Christian Rogler, Susanne Beyer
Komposition: Lou Favorite
Ton und Technik: Bernd Friebel und Susanne Beyer
Deutschlandradio Kultur 2011
Länge: 54'16
Eine Wiederholung vom 09.01.2012
„Flashback“
Die Vergangenheit überrollt Staatsanwältin Jorinde Peters, als sie einen 25 Jahre alten Fall neu aufrollt © Getty Images / Argider Aparicio San Felices
Krimi mit Jens Wawrczeck
54:18 Minuten
Jorinde Peters rollt einen alten Fall neu auf: Hat Michael Heckmann tatsächlich seinen Bruder und dessen Freundin vor 25 Jahren umgebracht, wie er seitdem hartnäckig behauptet? Mit Jens Wawrczeck.
Staatsanwältin Jorinde Peters vernimmt den 40-jährigen Michael Heckmann, der seit Jahren behauptet, der Mörder seines Bruders und dessen Freundin zu sein. Der Fall wurde immer wieder zu den Akten gelegt. Mit Heckmann, der als Patient in einer psychiatrischen Klinik lebt, will Peters herausfinden, was vor mehr als 25 Jahren im hessischen Vogelsberg wirklich passiert ist. Damals versuchte die „Hydroguerilla“, das Abpumpen von Grundwasser zu verhindern. Bald schon erkennt Peters, dass sie selbst in diesen Fall involviert ist.
Flashback
Anja Herrenbrück, geboren 1974 in Neuenhaus in Niedersachsen, lebt als Regisseurin und Hörspielmacherin in Berlin. Sie studierte Germanistik, Soziologie und Pädagogik. In den letzten Jahren inszenierte sie zahlreiche Hörspiele und eigene Audiostücke.