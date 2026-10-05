Primetime – Verdeckte Ermittlung in der Sendeanstalt

„Watch-Watch“, die Reality-Show eines privaten Fernsehsenders, ist ein Erfolgsformat. Während der Ausstrahlung der neuen Staffel erhält Produzent und Moderator Josh van de Berg einen anonymen Drohbrief: „Hörst du nicht sofort auf mit deinen öffentlichen Menschenversuchen, machen wir dich und dein Schweineteam platt.“ Während Kommissar Beilharz Sicherheitsmaßnahmen einleitet, bewirbt sich seine junge Kollegin Kalske als Show-Kandidatin. Beim Casting explodiert eine Briefbombe.