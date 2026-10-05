Primetime
Von Oliver Bukowski
Regie: Alexander Schuhmacher
Mit: Janna Horstmann, Maria Hartmann, Astrid Meyerfeldt, Fritz Hammer, Jördis Triebel, Bernhard Schütz, Lisa Hrdina, Margarita Broich, Janet Rothe, Michael Rotschopf und Romanus Fuhrmann
Komposition: Daniel Cordes
Ton und Technik: Martin Eichberg und Philipp Adelmann
Deutschlandradio Kultur 2013
Länge: 54‘21
Eine Wiederholung vom 27.05.2013
Primetime – Verdeckte Ermittlung in der Sendeanstalt
55:40 Minuten
„Hörst du nicht sofort auf, machen wir dich platt.“ Auf dem Schreibtisch von Reality-TV-Produzent Josh van de Berg landet ein Drohbrief. Beim Casting explodiert dann eine Briefbombe.
„Watch-Watch“, die Reality-Show eines privaten Fernsehsenders, ist ein Erfolgsformat. Während der Ausstrahlung der neuen Staffel erhält Produzent und Moderator Josh van de Berg einen anonymen Drohbrief: „Hörst du nicht sofort auf mit deinen öffentlichen Menschenversuchen, machen wir dich und dein Schweineteam platt.“ Während Kommissar Beilharz Sicherheitsmaßnahmen einleitet, bewirbt sich seine junge Kollegin Kalske als Show-Kandidatin. Beim Casting explodiert eine Briefbombe.
Primetime
Oliver Bukowski studierte Philosophie und Sozialwissenschaften und lebt als Autor in Berlin. Er schreibt Theaterstücke und Hörspiele. Zuletzt produzierte Deutschlandradio Kultur „Schwenkfutter“ (2016).