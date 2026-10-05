    Primetime – Verdeckte Ermittlung in der Sendeanstalt

    55:40 Minuten
    Ein Kameramann, der eine Kamera bedient. Er ist vor gelbem Gegenlicht nur als Silhouette erkennbar.
    Terror bei Reality-Show © Getty Images / Kristy Sparow
    Von Oliver Bukowski |
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    „Hörst du nicht sofort auf, machen wir dich platt.“ Auf dem Schreibtisch von Reality-TV-Produzent Josh van de Berg landet ein Drohbrief. Beim Casting explodiert dann eine Briefbombe.
    Das Bild zeigt eine Gestalt mit Mantel und Hut in der Dunkelheit. Der Krimi-Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur
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    „Watch-Watch“, die Reality-Show eines privaten Fernsehsenders, ist ein Erfolgsformat. Während der Ausstrahlung der neuen Staffel erhält Produzent und Moderator Josh van de Berg einen anonymen Drohbrief: „Hörst du nicht sofort auf mit deinen öffentlichen Menschenversuchen, machen wir dich und dein Schweineteam platt.“ Während Kommissar Beilharz Sicherheitsmaßnahmen einleitet, bewirbt sich seine junge Kollegin Kalske als Show-Kandidatin. Beim Casting explodiert eine Briefbombe.

    Primetime
    Von Oliver Bukowski
    Regie: Alexander Schuhmacher
    Mit: Janna Horstmann, Maria Hartmann, Astrid Meyerfeldt, Fritz Hammer, Jördis Triebel, Bernhard Schütz, Lisa Hrdina, Margarita Broich, Janet Rothe, Michael Rotschopf und Romanus Fuhrmann
    Komposition: Daniel Cordes
    Ton und Technik: Martin Eichberg und Philipp Adelmann
    Deutschlandradio Kultur 2013
    Länge: 54‘21
    Eine Wiederholung vom 27.05.2013

    Oliver Bukowski studierte Philosophie und Sozialwissenschaften und lebt als Autor in Berlin. Er schreibt Theaterstücke und Hörspiele. Zuletzt produzierte Deutschlandradio Kultur „Schwenkfutter“ (2016).

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