„Tuber letalis“

Kripo-Azubi Zweier löst seinen ersten eigenen Fall: Mitten in der tiefsten Provinz, im Wald zwischen Solverdingen und Groß Morla, wird ein toter Mann gefunden. Die Kopfverletzungen weisen eindeutig auf einen brutalen Mord hin. Da Kriminalkommissarin Katja Dorst hochschwanger ist, darf Kripo-Azubi Egon Zweier endlich seinen ersten eigenen Fall lösen. Zusammen mit Rechtsmediziner Dr. Scherenschleifer beginnt die Suche nach dem Täter. Als sich herausstellt, dass es sich bei dem Toten um Giacomo Favelli, einen einflussreichen Richter der piemontesischen Trüffelmesse handelt, fällt der Verdacht auf den Wirt des Gasthofs „Goldene Knolle“. Dort werden Rühreier mit Alba-Trüffeln als Spezialität angeboten. Doch es tauchen weitere Verdächtige auf: Auch der Biobauer Christoph und der französische Trüffel-Sammler Phillipe scheinen ein Motiv zu haben.