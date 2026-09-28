Tuber letalis
Von Christian Hussel
Regie: Wolfgang Rindfleisch
Mit: Horst Kotterba, Klaus Spürkel, Jürg Löw, Hanna Plaß, Norbert Beilharz, Ernst Konarek, Vilmar Bieri, Endre Holéczy, Dino Scandariato, Roger Siffer, Reinhold Weiser
Komposition: Frank Merfort
Ton und Technik: Rolf Knapp und Sabine Klunzinger
Deutschlandradio Kultur 2014
Länge: 56’12
Eine Wiederholung vom 14.04.2014
Azubi Zweiers erster Fall
57:32 Minuten
Ein italienischer Trüffelexperte liegt tot in der deutschen Provinz. Kripo-Azubi Egon Zweier übernimmt die Ermittlungen und folgt einer Spur, die vom Gasthof „Goldene Knolle“ bis hin zu rivalisierenden Sammlern führt.
Kripo-Azubi Zweier löst seinen ersten eigenen Fall: Mitten in der tiefsten Provinz, im Wald zwischen Solverdingen und Groß Morla, wird ein toter Mann gefunden. Die Kopfverletzungen weisen eindeutig auf einen brutalen Mord hin. Da Kriminalkommissarin Katja Dorst hochschwanger ist, darf Kripo-Azubi Egon Zweier endlich seinen ersten eigenen Fall lösen. Zusammen mit Rechtsmediziner Dr. Scherenschleifer beginnt die Suche nach dem Täter. Als sich herausstellt, dass es sich bei dem Toten um Giacomo Favelli, einen einflussreichen Richter der piemontesischen Trüffelmesse handelt, fällt der Verdacht auf den Wirt des Gasthofs „Goldene Knolle“. Dort werden Rühreier mit Alba-Trüffeln als Spezialität angeboten. Doch es tauchen weitere Verdächtige auf: Auch der Biobauer Christoph und der französische Trüffel-Sammler Phillipe scheinen ein Motiv zu haben.
Tuber letalis
Christian Hussel, geboren 1957 in Leipzig, studierte Soziologie und Theaterwissenschaft. Er schreibt für Theater und Rundfunk, für Deutschlandradio u.a. die Krimi-Hörspiele „Tuber letalis“ (2014) und „Horn durch Brust“ (2016). Zuletzt produzierte der SWR sein Krimi-Hörspiel „Fleischfabrik“ (2019).