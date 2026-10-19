    Schwenkfutter – Tod eines Zynikers

    59:04 Minuten
    Ein Toningenieur einer Dokumentarfilmcrew geht eine Straße entlang, während im Hintergrund der Himmel dunkler wird.
    Tot bei Dreharbeiten © Getty Images / Etienne Jeanneret
    Von Oliver Bukowski |
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    Filmemacher Fengler ist tot, sein Studio ausgebrannt. Snaps wird zum Verdächtigen: Um ihn zu portraitieren, war der Dokumentarfilmer in die Provinz gereist. Zufall? Oder hat Snaps selbst etwas mit Fenglers Tod zu tun?
    Das Bild zeigt eine Gestalt mit Mantel und Hut in der Dunkelheit. Der Krimi-Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur
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    Filmemacher Tim Fengler will über „Snaps“, den degradierten Kommissar Morten van de Jørgensen, ein Porträt drehen: „Der Star in der Pampa“. Fenglers ambitionierte Mitarbeiterin hat im Dorf bereits Außenaufnahmen für den Film gedreht, sogenanntes Schwenkfutter. Aber Kirsten Kleeberg, die Leiterin der Polizeidirektion Frankfurt (Oder), möchte das wenig schmeichelhafte Projekt nicht zulassen. Dann ist plötzlich der Regisseur tot, sein Gesicht zertrümmert, sein Studio ausgeraubt und angezündet. Aus Berlin reist der Anwalt Dr. Benninghaus an.

    Schwenkfutter
    Von Oliver Bukowski
    Regie: Alexander Schuhmacher
    Mit: Barbara Philipp, Michael Rotschopf, Nadja Engel, Marie Gruber, Axel Wandtke, Jördis Triebel, Mandy Rudski, Arnd Klawitter
    Ton und Technik: Alexander Brennecke, Susanne Beyer, Philip Adelmann
    Regieassistenz: Beate Becker
    Deutschlandradio Kultur 2016
    Länge: 58‘59
    Eine Wiederholung vom 10.10.2016.

    Oliver Bukowski studierte Philosophie und Sozialwissenschaften und lebt als Autor von Theaterstücken und Hörspielen in Berlin. Für Deutschlandradio schrieb er neben der 6-teiligen Krimi-Reihe „Serjosha & Schultz“ eine Vielzahl weiterer Kriminalhörspiele. Seine TV-Comedyserie „Warten auf’n Bus“ wurde vom RBB gesendet.

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