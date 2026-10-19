Schwenkfutter – Tod eines Zynikers

Filmemacher Tim Fengler will über „Snaps“, den degradierten Kommissar Morten van de Jørgensen, ein Porträt drehen: „Der Star in der Pampa“. Fenglers ambitionierte Mitarbeiterin hat im Dorf bereits Außenaufnahmen für den Film gedreht, sogenanntes Schwenkfutter. Aber Kirsten Kleeberg, die Leiterin der Polizeidirektion Frankfurt (Oder), möchte das wenig schmeichelhafte Projekt nicht zulassen. Dann ist plötzlich der Regisseur tot, sein Gesicht zertrümmert, sein Studio ausgeraubt und angezündet. Aus Berlin reist der Anwalt Dr. Benninghaus an.