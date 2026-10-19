Schwenkfutter
Von Oliver Bukowski
Regie: Alexander Schuhmacher
Mit: Barbara Philipp, Michael Rotschopf, Nadja Engel, Marie Gruber, Axel Wandtke, Jördis Triebel, Mandy Rudski, Arnd Klawitter
Ton und Technik: Alexander Brennecke, Susanne Beyer, Philip Adelmann
Regieassistenz: Beate Becker
Deutschlandradio Kultur 2016
Länge: 58‘59
Eine Wiederholung vom 10.10.2016.
Schwenkfutter – Tod eines Zynikers
59:04 Minuten
Filmemacher Fengler ist tot, sein Studio ausgebrannt. Snaps wird zum Verdächtigen: Um ihn zu portraitieren, war der Dokumentarfilmer in die Provinz gereist. Zufall? Oder hat Snaps selbst etwas mit Fenglers Tod zu tun?
Filmemacher Tim Fengler will über „Snaps“, den degradierten Kommissar Morten van de Jørgensen, ein Porträt drehen: „Der Star in der Pampa“. Fenglers ambitionierte Mitarbeiterin hat im Dorf bereits Außenaufnahmen für den Film gedreht, sogenanntes Schwenkfutter. Aber Kirsten Kleeberg, die Leiterin der Polizeidirektion Frankfurt (Oder), möchte das wenig schmeichelhafte Projekt nicht zulassen. Dann ist plötzlich der Regisseur tot, sein Gesicht zertrümmert, sein Studio ausgeraubt und angezündet. Aus Berlin reist der Anwalt Dr. Benninghaus an.
Schwenkfutter
Oliver Bukowski studierte Philosophie und Sozialwissenschaften und lebt als Autor von Theaterstücken und Hörspielen in Berlin. Für Deutschlandradio schrieb er neben der 6-teiligen Krimi-Reihe „Serjosha & Schultz“ eine Vielzahl weiterer Kriminalhörspiele. Seine TV-Comedyserie „Warten auf’n Bus“ wurde vom RBB gesendet.