Snaps
Von Oliver Bukowski
Regie: Alexander Schuhmacher
Mit: Michael Rotschopf, Astrid Meyerfeldt, Nadja Engel, Melika Foroutan, Christoph Franken, Christian Schmidt
Ton und Technik: Bernd Friebel, Susanne Beyer, Andreas Stoffels
Deutschlandradio Kultur 2014
Länge: 54‘30
Eine Wiederholung vom 06.10.2014.
Snaps – Mord in der Kommune
54:34 Minuten
Zwei Leichen am Feldrand. Reetdorf ist ohnehin ein Ort, der aufgehört hat, an sich zu glauben – und jetzt das. Kommissar Snaps, degradiert und strafversetzt, ermittelt. Und stört damit mehr als nur den Dorffrieden.
Der degradierte Hauptkommissar Morten van de Jørgensen, auch Snaps genannt, ist in der Polizeidirektion Frankfurt (Oder) gelandet. Dr. Kirsten Kleeberg, Leiterin der Dienststelle, schätzt seine unkonventionellen Ermittlungsmethoden. Zum Team gehört auch Kati Rapek, eine Computer-Expertin. Ihr erster gemeinsamer Fall führt sie nach Reetdorf, das durch Abwanderung trostlos geworden ist. Die Öko- und Kunst-Kommune Meisenhof dagegen präsentiert sich aktiv als Erfolgsmodell. Allerdings passt das einigen Dörflern und Bürgermeister Sonneberg nicht. Zwei Leichen am Rand eines Feldes sorgen für neue Konflikte.
Snaps
Oliver Bukowski studierte Philosophie und Sozialwissenschaften und lebt als Autor in Berlin. Er schreibt Theaterstücke und Hörspiele. Zuletzt produzierte Deutschlandradio Kultur „Schwenkfutter“ (2016).