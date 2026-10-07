Wir sind das Volk (1/4) – Weimarer Lebensgeschichten

55:12 Minuten
Szenenfoto aus der Produktion "Wir sind das Volk" am Deutschen Nationaltheater Weimar: Schauspielende auf einer dunklen Bühne blicken Richtung Publikum, hinter ihnen eine Projektion der Erdkugel.
Aus dem Herzen Thüringens: Weimarer Lebensgeschichten von Menschen, die zwischen 1929 und 2008 geboren wurden © Szenenfoto aus der Produktion am DNT Weimar / © Candy Welz / Bearbeitung: Deutschlandradio
Von Eva Bormann und Luise Voigt |
Audio herunterladen
• Nach Interviews • Was bedeutet „Wir sind das Volk“ heute? Basierend auf 50 nachdenklichen und emotionalen Interviews mit Menschen aus Weimar und Thüringen erkundet das Hörspiel Fragen nach Zugehörigkeit, Identität, Zusammenhalt und Spaltung.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
Aus dem PodcastHörspiel

Podcast hören

PodcastHörspiel

Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt

Klassiker der Literatur, spannende Dramen, unterhaltende Erzählungen und innovative Sound Art.... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
"...was is' es... 'wir sind das Volk', was sagt man damit?" Worauf können „Wir“ uns einigen – auch bei größtmöglichen Meinungsunterschieden? Und: Können wir es überhaupt noch? „Wir sind das Volk“ ist die Umsetzung eines Theaterabends als Hörspiel. Grundlage sind Interviews, die zwischen Dezember 2023 und Januar 2025 geführt wurden. Die Befragten, zwischen 1929 und 2008 geboren, teilen ihre Lebensgeschichten, ihre Haltungen, Fragen und je eigenen Antworten. Ihre Sätze und auch die Sprechweisen wurden wort- und detailgetreu wiedergegeben, um dem jeweiligen Denken, Empfinden und Blick auf die Welt Ausdruck zu verleihen.
Zu Teil 2 des Hörspiels: Wir sind das Volk (2/4)

Wir sind das Volk (1/4)
Nach dem Theaterstück am Deutschen Nationaltheater Weimar
Von Eva Bormann und Luise Voigt

Regie: Luise Voigt
Mit: Annelie Korn, Dascha Trautwein, Katharina Hackhausen, Calvin Noel Auer, Fabian Hagen, Nahuel Häfliger, Bastian Heidenreich, Marcus Horn, Nadja Robiné, Roxana Safarabadi und Janus Torp
Komposition: Frederik Werth
Ton: Jean Szymczak
Regieassistenz: Assunta Allegiani
Deutschlandfunk 2026
Länge: 54'05

Teil 2 am 10. Oktober 2026 um 20.05 Uhr (Deutschlandfunk) und am 14. Oktober 2026 um 22.05 Uhr (Deutschlandfunk Kultur)

Luise Voigt, geboren 1985, Regisseurin, Autorin, Medienkünstlerin. Sie inszeniert an Theatern, darunter das Schauspiel Hannover, Residenztheater München, Schauspielhaus Frankfurt, und realisiert Hörspiele.

Eva Bormann, geboren 1982, Dramaturgin und Autorin. Engagements u.a. an Theatern in Bochum, Heilbronn, Marburg, Leipzig, Weimar und Wien. Sie war Stipendiatin in Klagenfurt und Istanbul sowie Autorin beim Drama Lab 2025 der Wiener Wortstätten. 

Empfehlungen
Zur Startseite