Wir sind das Volk (2/4) – Weimarer Lebensgeschichten

„Es kommen viele rein, die zahlen mit großen Scheinen … und dieser Rentner, der ‘n Leben lang hier gearbeitet hat, konnt sich‘n Stückchen Torte nicht leisten.“ „Also es ist jetzt nicht so, … dass sie irgendwas machen oder so, die wählen halt einfach nur die falsche Partei … Und wenn man die kennt, die sind auch tolerant.“ „In vielen AfD-Wählern seh‘ ich mich vor 10 Jahren, die wollen jetzt diese … Sachen glauben und äh‚ komm mir nicht mit Fakten – ich hab meine Meinung‘“.