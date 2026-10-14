Wir sind das Volk (2/4) – Weimarer Lebensgeschichten

51:01 Minuten
Szenenfoto aus der Produktion "Wir sind das Volk" am Deutschen Nationaltheater Weimar: Schauspielende auf einer dunklen Bühne blicken Richtung Publikum, hinter ihnen eine Projektion der Erdkugel.
Wer ist heute eigentlich "Wir"? Und was macht ein "Wir" zu einem "Volk"? © Szenenfoto aus der Produktion am DNT Weimar / © Candy Welz / Bearbeitung: Deutschlandradio
Von Eva Bormann und Luise Voigt |
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• Nach Interviews • Wer ist „das Volk“ heute? Was verbindet uns, und was verhindert das „Wir“? 50 Personen aus Weimar und Thüringen, systemkritisch, liberal, konservativ und fortschrittlich, benennen, was sie stört und was sie stolz sein lässt.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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Das Hörspiel dokumentiert im Thüringen von heute den Versuch, durch Zuhören den Anderen zu verstehen oder wenigstens seine Gedanken nachzuvollziehen.
„Es kommen viele rein, die zahlen mit großen Scheinen … und dieser Rentner, der ‘n Leben lang hier gearbeitet hat, konnt sich‘n Stückchen Torte nicht leisten.“ „Also es ist jetzt nicht so, … dass sie irgendwas machen oder so, die wählen halt einfach nur die falsche Partei … Und wenn man die kennt, die sind auch tolerant.“ „In vielen AfD-Wählern seh‘ ich mich vor 10 Jahren, die wollen jetzt diese … Sachen glauben und äh‚ komm mir nicht mit Fakten – ich hab meine Meinung‘“.
Zu Teil 1 des Hörspiels: Wir sind das Volk (1/4)
Zu Teil 3 des Hörspiels: Wir sind das Volk (3/4)

Wir sind das Volk (2/4)
Nach dem Theaterstück am Deutschen Nationaltheater Weimar
Von Eva Bormann und Luise Voigt

Regie: Luise Voigt
Mit: Annelie Korn, Dascha Trautwein, Katharina Hackhausen, Calvin Noel Auer, Fabian Hagen, Nahuel Häfliger, Bastian Heidenreich, Marcus Horn, Nadja Robiné, Roxana Safarabadi und Janus Torp
Komposition: Frederik Werth
Ton: Jean Szymczak
Regieassistenz: Assunta Allegiani
Deutschlandfunk 2026
Länge: 50'57

Teil 3 am 17. Oktober 2026 um 20.05 Uhr (Deutschlandfunk) und am 21. Oktober 2026 um 22.05 Uhr (Deutschlandfunk Kultur)

Luise Voigt, geboren 1985, Regisseurin, Autorin, Medienkünstlerin. Sie inszeniert an Theatern, darunter das Schauspiel Hannover, Residenztheater München, Schauspielhaus Frankfurt, und realisiert Hörspiele.

Eva Bormann, geboren 1982, Dramaturgin und Autorin. Engagements u.a. an Theatern in Bochum, Heilbronn, Marburg, Leipzig, Weimar und Wien. Sie war Stipendiatin in Klagenfurt und Istanbul sowie Autorin beim Drama Lab 2025 der Wiener Wortstätten.

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